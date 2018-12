Clint Eastwood: 'Žene nikada ne igraju pošteno'

- Čovjek mora znati svoje granice – izjavila je legenda filmske industrije Clint Eastwood, premda je u njegovu slučaju samo nebo granica.

Tko zna, možda je na pragu desetog desetljeća života 88-godišnji glumac nakon 37 filmova koje je režirao – među kojima je i posljednji “Mula” – spreman za mirovinu. Pogotovo što gotovo da nema područja sedme umjetnosti na kojem nije ostavio svoj trag: od glume, režiranja, produkcije do komponiranja.

Počeo je u filmovima B produkcije, televizijsku slavu stekao je pedesetih u vestern-serijalu “Rawhide”, na filmskom platnu proslavio se u špageti-vesternima redatelja Sergia Leonea, poput hitova “Za šaku dolara” i “Dobar, loš, zao”, no svjetsku je slavu stekao ulogom “prljavog Harryja”, vrlo grubog, surovog i nasilnog inspektora Harryja Callahana iz policije San Francisca, simbola muškosti kojeg je glumio u svih pet filmova.

– Ponekad razočaram ljude kada nisam poput likova koje sam glumio u filmovima. Ali, tko bi želio stalno biti imaginarni lik. Najdraži su mi oni obožavatelji koji mi sramežljivo priđu i kažu da im se svidio neki moj film i odu – rekao je Eastwood, koji je jedno vrijeme bio gradonačelnik kalifornijskog gradića Carmel, a slobodno vrijeme najviše voli provoditi u meditaciji, igranju golfa, sviranju jazz standarda ili komponiranju glazbe (ponajviše za vlastite filmove).

Foto: Profimedia

S takvim talentom postigao je i ono što rijetko koja hollywoodska zvijezda uspije, odnosno da njegova redateljska karijere nadvisi onu glumačku. Za to je, naravno i nagrađen: bogatstvo mu se procjenjuje na 375 milijuna dolara, a do sada je osvojio pet Oscara – za najboljeg redatelja i najbolji film “Nepomirljivi” (1993.) i ponovno zlatne kipiće u istim kategorijama 2005. za “Djevojku od milijun dolara” te nagradu Irving G. Thalberg Memorial koju Akademija dodjeljuje “za kreativne producente, čiji je rad podiže ljestvicu u kvaliteti filmske produkcije”.

– Nikada nisam i nikada neću osvojiti Oscar za najboljeg glumca: kao prvo, nisam Židov i kao drugo, previše sam uspješan za sve one stare prdonje u Akademiji – posprdno je rekao Eastwood.

No, on sam je zaslužan što je čak pet glumaca u njegovim filmovima dobilo Oscare: Gene Hackman u “Nepomirljivima”, Sean Penn i Tim Robbins za “Mističnu rijeku”, te Hilary Swank i Morgan Freeman za “Djevojku od milijun dolara”.

– Ne vjerujem da su moji filmovi tako stimulativni za publiku. Ljudi u kinima samo sjede i misle “sviđa mi se njegova neovisnost, volio bih i ja imati petlje i reći svom šefu što mu ide i napokon preuzeti kontrolu nad svojim životom”. Nažalost, u društvu u kojem živimo sve je posloženo da nas kontrolira. I dok odrastamo, stvari se već slažu tako – izjavio je Eastwood, koji je svojoj djeci dao slobodu izbora da budu i rade što žele.

Možda je glumac tako i fleksibilan s obzirom na to da ima osmero djece sa šest različitih žena, a poprilično je teško tako “rasutu” obitelj okupiti na jednom mjestu. No, to mu je ipak uspjelo 11. prosinca na premijeri filma “Mula” u Los Angelesu kada su se pojavile Kimber Eastwood, iz veze s plesačicom i kaskaderkom Roxanne Tunis, Kyle i Alison Eastwood iz prvog braka s Maggie Johnson, Kathryn i Scott Eastwood iz veze sa stjuardesom Jacelyn Reeves, Francesca Eastwood iz veze s glumicom Frances Fisher i Morgan Eastwood iz braka s TV voditeljicom Dinom Ruiz, te po prvi put najstarija kći Laurie Eastwood, koja je bila dana na posvajanje. Naime, vjernost nikada nije bila jača strana filmske zvijezde, tako je za vrijeme prvog braka bio u vezama s još devet žena. I to su samo one za koje se zna. Također, spočitavala mu se grubost prema partnericama, neke su ga optuživale da ih je prisilio da abortiraju, a nerijetko i da je dignuo ruku na njih.

Foto: Profimedia

Mnogim ženama je takve stvari teško povjerovati, pogotovo onima koje su lile suze nad romantičnom dramom “Mostovi okruga Madison”, u kojoj Eastwood glumi fotografa Roberta Kincaida na zadatku koji se upušta u romansu s kućanicom Francescom Johnson, koju je briljantno odglumila Meryl Streep.

– Važna stvar koju treba upamtiti o ženama je da su daleko pametnije od muškaraca i da nikada ne igraju pošteno. Nikada nisam bio dobar na velikim okupljanjima, više volim manja, intimnija, jedan na jedan izlaske vani, što je možda i razlog da nikada nisam bio solo. Volim žensko društvo, ali nisam osoba za druženje na duge staze, nego više za romanse. I najbolje iz tih romansi što se izrodilo su sva moja djeca – odlučno je izjavio vremešni glumac, kojeg je na premijeri u Los Angelesu pratila i 54-godišnja djevojka, bivša hostesa Christina Sandera, s kojom je u vezi od 2014. Također, na crvenom tepihu prošetale su se i unuka Graylen Eastwood i prva žena Maggie Johnson, pa bi se moglo reći da se okupila cijela proširena obitelj .

Novi film “Mula” na neki način je vratio Eastwooda ponovo u pogon: primio se produkcije filma, redateljske palice, a odlučio ponovo i glumiti. U krimi-drami Eastwood glumi Earla Stonea, 90-godišnjeg cvjećara i veterana iz Korejskog rata, razvedenog, financijski propalog i u lošim odnosima s obitelji. Iz očaja i besparice postaje mula za meksički kartel i krijumčari marihuanu i kokain iz El Pasa do Chicaga, a u svom kamionetu, dok se vozi, pjevuši pjesme Willieja Nelsona i Deana Martina. Sa zaradom od ilegalnog posla, u maniri Robina Hooda, pomaže obitelji, plaća unukino vjenčanje i održava na životu veteranski dom, a uz Eastwooda u filmu se još pojavljuju Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest i Andy García. Priča je istinita i nastala je prema članku Sama Dolnicka “90-godišnjak mula za drogu kartela Sinaloa” obavljenog u The New York Timesu. U stvarnom životu prava mula zvao se Leo Sharp i bio je veteran iz Drugog svjetskog rata, a njegov nadređeni bio je nitko drugi doli vođa Sinaloa kartela Joaquín Guzmán Loera, poznatiji kao El Chapo, koji trenutačno sjedi u američkom zatvoru.

Foto: Profimedia

– Držao sam se scenarija i počeo raditi i istraživati o Leu i pomislio sam koliko je drukčiji od mene. Nikada nisam morao raditi nešto što ne volim ili što me ne zanima. Obično sam se bavio stvarima koje me zanimaju i privlačile su me drukčije priče – priznao je Eastwood, kojeg na snimanju suradnici vole zbog jednostavnosti i sklonosti šalama. Tako je tijekom snimanja filma ljetos u Atlanti iznenadio argentinskog glumca Ignacija Serrichija dok je sjedio u automobilu i čekao da mu redatelj da upute. Umjesto toga Eastwood mu je prišao i rekao: “Ne mogu vjerovati da ste izgubili od Hrvatske tri nula.” Glumac je bio u šoku, cijela filmska ekipa se tresla od smijeha zbog Clintonove zafrkancije na račun Argentine koju je Hrvatska ponizila. Zbog oštrih crta lica, prodornih očiju i 193 centimetra visine Eastwood je oličenje sirove muževnosti i, po mnogima, grub i autoritativan, no suradnici ga hvale da je vrlo strpljiv, temeljit i opušten na setu. I usput – nikada ne krši rokove i ne prekoračuje budžet. Bez formalne glumačke naobrazbe, čak se naklapalo da nije završio ni srednju školu, Eastwood je primjer kako upornost i predanost vode do cilja. Umjesto studija, kao mladić završio je u Korejskom ratu, a na povratku s bojišta je imao nesreću u kojem mu se zrakoplov srušio u ocean. No, preživio je i počeo svoj proboj u Hollywoodu. Već 1971. režira svoj prvi film, triler “Play Misty for Me”, a u gotovo pet desetljeća za njim su uspješnice poput “Mistične rijeke”, “Mostova okruga Madison”, “Djevojke od milijun dolara”, “Invictusa”, “Letters from Iwo Jima”, “Američkog snajperista” i “J. Edgara Hoovera”.

Foto: Profimedia

– Uvijek se trudim naći zanimljive priče ili one jednostavno nađu put do mene. I dok je tako, nastavit ću stvarati filmove. Uvijek sam o sebi mislio kao o karakternom glumcu, nikada kao o nekoj filmskoj zvijezdi. I zato uvijek kada glumim ili radim neki film, kao da pokazujem djeliće sebe. Možda je to način kako da sam sebe predstavim svima – rekao je glumac i redatelj.

Za razliku od filmova u kojima se često vidi s cigaretom u ustima, u privatnom životu Eastwood je potpuno neporočan: ne puši, ne pije alkohol, svakodnevno se bavi transcendentalnom meditacijom i jako pazi na prehranu. Zdravom životu posvetio se nakon smrti oca koji je umro od srčanog udara kada je imao nešto više od šezdeset godina. Starosti se ne boji jer su svi u njegovoj obitelji daleko premašili 90 godina.

– Mlad si onoliko kako se osjećaš. A ja se uvijek osjećam mlado. Jedan moj prijatelj dobro se osvrnuo na tu temu jer su mu svi prilazili i pitali ga – “kako tako dobro izgleda za svoje godine”. On bi im samo odvratio – “ne puštam starog čovjeka da zavlada”. Moja mama je doživjela 97 godina, nikada se nije zamarala godinama i umiranjem. No, nekoliko mjeseci prije smrti samo mi se povjerila: “Otišla bih, umorna sam.” Nisam je htio slušati, molio sam je da izdrži bar još tri godine dok ne navrši stotu, ali doživjela je moždani udar, nije mogla više govoriti i na kraju nas je napustila. Tješi me što se nije bojala, valjda kad si stariji, nemaš taj strah od smrti kao u mladosti i valjda zato što kada se osvrneš za sobom možeš reći: “Pa kvragu, baš sam imao dobar život.”