Članovi The Bad Weeka oduševili Martinu i osvojili zlatni gumb: 'Odveli ste me na jednu drugu planetu'

U sedmoj audicijskoj epizodi Supertalenta iskorišten je posljednji, peti zlatni gumb devete sezone, a u polufinale su se zahvaljujući Martini plasirali ulični svirači Strahinja, Gile i Danijel koji zajedno čine bend The Bad Week. Ovi su se talentirani glazbenici predstavili autorskom kompozicijom energičnog ritma 'I gotta Mountain' koja je izazvala veliko oduševljenje, ali i podijeljene reakcije žirija. Dok su Martina, Fabijan i Maja nizali brojne pozitivne komentare na njihov nastup, Davor je izjavio da ih ipak ne bi volio ponovo gledati. Fabijan ih je zamolio da, uz autorsku kompoziciju, odsviraju još nešto, a svojom su izvedbom pjesme 'Stand By Me' cijelu publiku u studiju podigli na noge. „Vaša današnja izvedba ne mogu reći da je za DA, ne mogu ni podržati kolegu Bilmana s NE jer bi to značilo u tom slučaju da ne idete dalje, ali mogu napraviti sljedeće“, rekla je Martina i stisnula im zlatni gumb koji članovi benda, sudeći po njihovim iznenađenim izrazima lica, nisu očekivali. „Izborom druge pjesme i vokalom odveli ste me na jednu drugu planetu. Na toj planeti je jako lijepo i zaslužujete ove zlatne konfete i iz tog razloga ste vi moj zlatni gumb ove sezone“, dodala je Martina koju je njihov drugi nastup raznježio do suza.

Svojim pjevačkim talentom prolaz u idući krug izborila je i 17-godišnja Splićanka Emma Uvalić koja već ima iskustva s nastupima na velikim pozornicima jer je kao mlađa imala prilike pjevati uz Doris Dragović koja joj je i danas uzor. Za svoj audicijski nastup odabrala je upravo njezinu pjesmu 'Jedini' za koju je dobila mnoštvo pohvala. Fabijan je ostao impresioniran njezinim vokalom, pa je predložio da za idući nastup odabere neku još zahtjevniju pjesmu, dok je Maja zaključila da ništa ne bi mijenjala. „Ti si apsolutno gotov proizvod i na tebi apsolutno sve štima – od izgleda, ponašanja, pjevanja i tvoje samouvjerenosti do toga da nemaš tremu. Ja te apsolutno razumijem, ja nikad nemam tremu… Ovo si otpjevala prekrasno i točno. Mislim ako te Doris gleda, a mi je pozdravljamo, da će biti ponosna i sretna“, poručila je Maja.

Izvedbom pjesme 'Gdje zove me' iz Disneyjeva crtanog filma 'Moana' četiri prolazna glasa osvojila je simpatična 10-godišnjakinja Sara Juran koja je svoj pjevački nastup upotpunila i pripadajućom koreografijom te tako otopila srca publike i žirija. „Ja mislim da si ti bila svjesna toga da predivno pjevaš i da ti ova izvedba večeras ide jako dobro jer nisi mogla suspregnuti svoju sreću i veselje. Uz to si bila u stanju vidjeti nas da uživamo i da pokušavamo oponašati tvoju koreografiju, a to ti je donijelo neku dodatnu sreću i lakoću u tome što si radila, pa je to stvarno bilo prekrasno za gledati. Bravo“, izjavio je Fabijan.

Članice osječkog plesnog studija Illusion, pod vodstvom svestrane plesačice i pjevačice Ivane Crnković, okupirale su pažnju žirija već i prije početka nastupa ne samo zbog efektnih svjetlucavih kostima u kojima su se pojavile, nego i količinom pozitivne energije koju su donijele na pozornicu. „Jako zračite, što bojom, što energijom“, poručio je Davor djevojkama čim su se pojavile pred žirijem, a one su pozitivan prvi dojam itekako opravdale kreativnom točkom pod nazivom 'Creations' za koju su osvojile četiri prolazna glasa. „Jako volim te frljice i detalje, a ovo je bilo krcato detaljima – do samog naklona koji je imao svoj znak“, poručio je Fabijan, a komplimentima se pridružio i ostatak žirija. „Izgledale ste moćno, kostime sam već nahvalila, muzički miks je bio odličan, vidi se da ste prava liderica i imate u sebi tu jednu lijepu mušku energiju i ne prepuštate ništa slučaju… Vidim da uživate, guštate i radite to sjajno, pa što se mene tiče bilo je fantastično“, dodala je Maja.

U sedmoj epizodi predstavio se i plesni klub Dance Queen iz Kraljevice koji njeguje showdance, moderan stil, balet te jazz i acro dance. Za audicijski nastup pripremili su koreografiju koja opisuje evolucijski put čovjeka, a njihova im je živopisna izvedba osigurala prolaz u idući krug. „Bili ste odlični. Jako, jako dobro. Prvo što sam primijetio je ta lakoća kojom vi letite po pozornici. Ja ne znam koga bih prvo gledao i tko mi zanimljivije stvari izvodi jer je sve na zavidnoj razini… Ovo je bilo stvarno nevjerojatno“, poručio je Fabijan, a njihovu je nastup pohvalio i Davor zaključivši: „Vaša razina izvedbe je bila takva da većini ljudi koji će ovo ogledati će biti možda malo čudno jer je teško ovo za razumjeti, a to znači samo da ste jako dobri“.

Iako svojom izvedbom nije uspio osvojiti dovoljno prolaznih glasova za plasman u idući krug, Varaždinac Mladen Fajfarić koji se u showu prvi put pojavio 2018. godine priredio je još jedan nezaboravan nastup. Mladen, koji je gledateljima poznat i kao varaždinski Zdravko Čolić, i ovoga je puta za svoju audiciju odabrao pjesmu omiljenog pjevača, a Igor i Frano zaključili su da je nadmašio samoga sebe jer je, za razliku od prve audicije, osvojio samo dva X-a. Njegov je povratnički nastup posebno razveselio Maju kojoj je Mladen poručio da mu je ostala u najboljem sjećanju. „Vi ste nama ostali u sjećanju jer ste nam i tada bili toliko zabavan i veseo. Toliko ste zabavan da mi je sada jasno zašto smo vas onda zvali u show program i zamolila bih produkciju da razmisli ponovo o tome. Ne treba vama nužno četiri DA, mi ćemo uvijek naći načina da se vi nama ponovo vratite“, poručila je Maja. Činjenica da nije uspio izboriti svoje mjesto u polufinalu uopće nije pokolebala Mladena koji je s velikim smiješkom otišao s pozornice, a ubrzo se vratio ne bi li zamolio za Majin i Davorov autogram. „To si ja sad moram spremiti u fascikl da mi to bude u sljedećih sto godina kada više niti mene ne bude neka gledaju buduće generacije“, zaključio je Mladen.

Članovi žirija imali su prilike vidjeti još jedno poznato lice jer se na pozornicu vratio Jovan Jeremić koji se prvi put u showu predstavio talentom pričanja unatrag. No, s obzirom na to da za sebe kaže da ima dvoznamenkasti broj talenata, Jovan je ovoga puta demonstrirao svoje fotografsko pamćenje s kojim nažalost nije uspio osigurati prolaz u idući krug.

Prolazne glasove žirija nisu uspjeli izboriti ni žongler John James David Peralta iz Kolumbije, country i rock glazbenik Damir Slunjski i plesačica osebujnog stila Danijela Razum iz Samobora.

VIDEO>>Dirljiva poruka koju je netko ostavio na grobu Mislava Bage