Članovi benda živjeli su na rubu siromaštva, a onda im je glazbeni producent obećao: 'Napravit ću od vas multimilijunaše'

Kada biste pripadnike generacije odrasle u 80-ima pitali da izdvoje izvođača koji je po njima najveća glazbena prijevara svih vremena, vjerojatno bi gotovo svi izdvojili grupu Milli Vanilli. Zaista je nevjerojatan podatak da su dva potpuna anonimca postala najveće glazbene zvijezde na prijelazu iz osmog u deveto desetljeće prošlog stoljeća – a da uopće nisu znala pjevati. Ta je priča definitivno kao stvorena za film, stoga je nevjerojatno da je tek ove godine snimljen “Girl You Know It’s True”, koji će se premijerno prikazati i kod nas 10. rujna.

Režiju ovog filma potpisuje njemački redatelj Simon Verhoeven (nije u rodu s poznatim hollywoodskim redateljem Paulom Verhoevenom, op. a.), a Roba i Faba glume Tijan Njie i Elan Ben Ali. Naravno, i ovaj film, kao i drugi biografski, ne bi mogao proći bez odobrenja obitelji pa se kao producenti pojavljuju djeca pravih pjevača grupe Milli Vanilli te Carmen Pilatus, sestra Roba Pilatusa. Rob Pilatus iz Münchena upoznao je Fabricea Morvana iz Pariza tijekom plesnog seminara u jednom klubu u Münchenu. Povezala su ih iskustva odrastanja u europskim gradovima. “Možda je to zato što smo obojica crnci odrasli u stranim gradovima u kojima nema previše crnaca”, rekao je jednom Pilatus. U Münchenu su pokušali pronaći posao kao prateći pjevači, zatim su osnovali vlastitu grupu i snimili album za malu njemačku etiketu koja je prodala nekoliko tisuća ploča. Prema Pilatusu, imali su financijskih poteškoća i živjeli su na rubu siromaštva.

Njemački glazbeni producent Frank Farian, dotad poznat po stvaranju i karijeri grupe Boney M., pozvao je Pilatusa i Morvana u svoj frankfurtski studio da poslušaju demo pjesme “Girl You Know It’s True”. Rekli su mu da to mogu pjevati. “Napravit ću od vas multimilijunaše”, kazao im je tada Farian. Točno 1. siječnja 1988. njih su dvojica potpisala ugovor s Farianom za snimanje deset pjesama godišnje. No nisu znali da im je stari lisac Farian podvalio svoje uvjete sitnim slovima, koje nisu pročitali. Pjevanje dua u studiju za snimanje nije impresioniralo Fariana. Konačni miks pjesme “Girl You Know It’s True” dovršili su studijski izvođači Charles Shaw, John Davis, Brad Howell i sestre blizanke Jodie i Linda Rocco u ožujku i travnju 1988.

Farian je svom novom projektu dao ime “Milli Vanilli”, pri čemu je “Milli” preuzeto od nadimka njegove tadašnje djevojke Ingrid Segiet, a “Vanilli” je dodano da zvuči kao britanski bend Scritti Politti. Do svibnja Pilatus i Morvan bili su na turneji po Španjolskoj, Francuskoj i Italiji, svirajući unaprijed snimljene pjesme i oduševljavajući publiku svojim prepoznatljivim stilom – kratke hlače od spandexa, čizme do bedara i umeci u kosama.

”Pitali bismo Franka kada će nam biti dopušteno dati neki umjetnički doprinos, a on bi rekao: ‘Da, da, svakako hoćete, ali sada nam trebate zbog promocije’” – rekao je Pilatus.

”Girl You Know It’s True” dospjela je na prvo mjesto njemačke ljestvice singlova i na treće mjesto u Ujedinjenom Kraljevstvu. Postigla je i velik uspjeh u Sjedinjenim Državama dospjevši na drugo mjesto na Billboard Hot 100 početkom travnja 1989. Nakon što je singl “Girl You Know It’s True” u ljeto 1988. postao hit u Njemačkoj, Farian je producirao i napisao većinu materijala na albumu “All or Nothing”, koji je u Europi objavljen u studenom 1988.

”Nakon što je Frank objavio album, rekao nam je da je prekasno da sada prestanemo. Budući da je singl postigao tako velik uspjeh, rekao je: ‘Sada morate proći kroz to. Ja ću vas pokrivati. Nitko neće doznati. Evo, dat ću vam 20.000 dolara unaprijed.’ Prije nikad nismo imali hit pa smo se složili s njim i sada znamo, ali prekasno je”, rekao je Pilatus.

Do prosinca 1988. Pilatus i Morvan shvatili su da se njihovi glasovi nikada neće čuti ni u jednoj pjesmi grupe Milli Vanilli.

Album “All Or Nothing” postigao je umjeren uspjeh dospjevši među 40 najboljih u nekoliko europskih zemalja i na broj 1 na Novom Zelandu. Za američko tržište naknadno je proširen i pod imenom “Girl You Know It’s True” objavljen u ožujku 1989.

Postigao je velik uspjeh proizvevši pet singlova, koji su svi ušli u Top 5 Billboard Hot 100. Tri od ovih pet singlova, “Baby Don’t Forget My Number”, “Blame It on the Rain” i “Girl I’m Gonna Miss You”, dospjeli su na broj 1. Milli Vanilli osvojili su nagradu za najboljeg novog izvođača na 32. dodjeli Grammyja, kao i tri nagrade na 17. dodjeli American Music Awards. Međutim, časopis Rolling Stone proglasio ih je “najgorim izvođačima 1989.”, a “Girl You Know It’s True” “najgorim albumom 1989.”

Kada je dvojac došao na svoj prvi intervju za MTV, Beth McCarthy-Miller, tadašnja izvršna direktorica mreže, izjavila je da je njihovo očajno znanje engleskog jezika potaknulo sumnje među prisutnima jesu li glasovi na njihovim pločama uistinu njihovi. U srpnju 1989. MTV je pokrenuo klupsku MTV turneju na kojoj su sudjelovali Was (Not Was), Information Society, Paula Abdul, Tone Loc i Milli Vanilli, s Downtown Julie Brown i plesačicama Cluba MTV.

Prvi znak da su Rob i Fab samo otvarali usta pojavio se 21. srpnja 1989. tijekom nastupa uživo na MTV-u u tematskom parku Lake Compounce u Bristolu, Connecticut. Dok su nastupali, neispravan tvrdi disk prouzročio je preskakanje snimke pjesme “Girl You Know It’s True”, ponavljajući djelomičan stih “Girl, you know it’s...” kroz zvučnike.

”Tada sam znao da je to bio početak kraja za Milli Vanilli”, prisjetio se incidenta Pilatus. “Kad mi je glas zapeo u računalu i samo se ponavljao i ponavljao, uhvatila me panika. Nisam znao što da radim. Samo sam pobjegao s pozornice.”

Voditeljica emisije Julie Brown trčala je za Pilatusom i uvjeravala ga da treba završiti set. ”Uz malo guranja i vrištanja, i nekoliko riječi na F, mislim da sam ih vratila”, objasnila je Brown u emisiji “Behind the Music” na VH1. Unatoč nezgodi, činilo se da publika na koncertu nije marila za to, ni primijetila, a koncert je nastavljen kao da se ništa neobično nije dogodilo.

U izdanju časopisa Time iz ožujka 1990. Pilatus se proglasio “novim Elvisom”, obrazlažući da su zbog uspjeha dua glazbeno talentiraniji od Boba Dylana, Paula McCartneya i Micka Jaggera. To je demantirao Fab Morvan 2017. rekavši da Pilatus nikada nije upotrijebio te riječi i da je citat izvučen iz konteksta, vjerojatno zato što Pilatus još uvijek nije u potpunosti razumio engleski jezik.

Za razliku od međunarodnog izdanja “All or Nothing”, na američkoj verziji albuma kao vokali bili su potpisani samo Pilatus i Morvan. To je potaknulo pjevača Charlesa Shawa da u prosincu 1989. otkrije kako je on bio jedan od tri stvarna pjevača na albumu te da su Pilatus i Morvan varalice. Farian je navodno platio Shawu 150.000 dolara da povuče svoje izjave, iako to nije zaustavilo plimu javnih kritika.

U epizodi popularne komičarske serije “In Living Color” od 21. travnja 1990. Keenen Ivory Wayans i Damon Wayans parodirali su Milli Vanilli u skeču ismijavajući njihove naglaske, smisao za modu i plesne pokrete. To je dovelo do daljnjih šala na njihov račun, poput popisa Top 10 Davida Lettermana koji opisuje deset poslova koje bi mogli raditi umjesto da se bave glazbom.

Zbog sve češćih javnih pitanja tko pjeva u grupi, kao i Morvanova i Pilatusova zahtjeva Farianu da im se dopusti pjevanje na sljedećem albumu, 14. studenog 1990. Farian je objavio da ih je otpustio i priznao da nisu pjevali na pločama.

Suočen s novinarom Los Angeles Timesa Chuckom Philipsom, Pilatus je potvrdio prijevaru. “Istina je: Milli Vanilli nisu pjevali”, glasio je naslov u novinama. “Osjećam se kao komarac kad me stisnu. Zadnje dvije godine naših života bile su totalna noćna mora. Morali smo lagati svima. Pravi smo se pjevači, ali taj manijak Frank Farian nikada nam ne bi dopustio da se izrazimo”, rekao je Pilatus.

Izdavačka kuća Arista Records izbacila je album “Girl You Know It’s True” iz svog kataloga. Uz to, njihova nagrada Grammy je opozvana, što se dogodilo prvi put u povijesti. Pilatus i Morvan održali su konferenciju za više od sto novinara u Los Angelesu, na kojoj su rekli da su spremni vratiti nagradu Grammy. Dvojac je rekao da su “sklopili dogovor s vragom” te su pjevali i repali za okupljene kako bi dokazali da, iako nisu pjevali na svojim pločama, zapravo mogu pjevati.

Nakon što je sve izašlo u javnost, podnesene su tužbe prema raznim američkim zakonima o zaštiti potrošača protiv Arista Recordsa, Pilatusa i Morvana. Procjenjuje se da je deset milijuna kupaca imalo pravo tražiti povrat novca i mogli su zadržati snimljene snimke za koje je novac vraćen. Rok za povrat novca istekao je 8. ožujka 1992. No to nije bilo sve. U prosincu 1990. pjevač i tekstopisac David Clayton-Thomas tužio je Milli Vanilli za kršenje autorskih prava navodeći da je pjesma “All or Nothing” koristila melodiju iz njegove skladbe “Spinning Wheel” iz 1968., hita njegove grupe Blood, Sweat & Tears.

U intervjuu u dokumentarnom filmu iz 2023. Milli Vanilli opravdavali su svoj rad s Farianom kao bijeg od siromaštva. Ne smatrajući ih nevinima, u filmu se ističe da je jako puno ljudi znalo za prijevaru, ali da su pjevači postali žrtveni jarci.

Nakon što je otkriveno da njihovi vokali nisu autentični, Frank Farian rekonfigurirao je prvotno planirani album. Album “The Moment of Truth” objavljen je početkom 1991., a iznjedrio je tri singla, “Keep On Running”, “Nice ‘n Easy” i “Too Late (True Love)”. Album je objavljen samo u Brazilu, Europi, Aziji i Novom Zelandu, a u Njemačkoj je dospio među 20 najboljih.”Keep on Running” dosegnuo je četvrto mjesto njemačke top liste. Za američko tržište Farian je odlučio izbjeći bilo kakvu povezanost s grupom Milli Vanilli i dao je ponovno snimiti pjesme s Rayom Hortonom na većini glavnih vokala. Međutim, “The Moment Of Truth” nikada nije objavljen u tom formatu u Americi.

Morvan i Pilatus preselili su se u Ameriku i čak su angažirali PR-ovce da pokušaju popraviti svoj imidž. Snimili su i album “Rob & Fab”, no nedostatak publiciteta, loša distribucija i njihov strmoglav pad s visine pop-kulturne vidljivosti nakon skandala s otvaranjem usta pridonijeli su njegovu neuspjehu. Prodan je u samo oko 2000 primjeraka. No ni tu nije bio kraj.

Kako bi obnovili svoje karijere, ponovno su se javili Farianu, koji im je pristao producirati novi album grupe Milli Vanilli “Back and In Attack” 1998. Neki od originalnih studijskih pjevača čak su podržali dvojac u njihovu pokušaju da vrate dio slave koja je tako brzo izgubljena. Međutim, Pilatus se susreo s brojnim osobnim problemima tijekom produkcije albuma. Okrenuo se drogama i kriminalu, počinio je niz napada i pljački te je osuđen na tri mjeseca zatvora i šest mjeseci u ustanovi za odvikavanje od ovisnosti u Kaliforniji. Uoči promotivne turneje novog albuma 3. travnja 1998. Pilatus je pronađen mrtav navodno od predoziranja alkoholom i lijekovima na recept u hotelskoj sobi u Frankfurtu.

Godine 2003. Morvan je objavio svoj prvi solo album “Love Revolution”. Godine 2015. TMZ je izvijestio da Morvan radi na albumu “Face Meets Voice” s Johnom Davisom, jednim od originalnih pjevača Milli Vanillija, no to se nije dogodilo.