FOTO Oženio se sin legendarnog vatrenog! Mlada je kći još jednog proslavljenog nogometaša

Kći proslavljenog nogometaša i trenera Josipa Skoblara, Josipa udala se jučer za sina vatrenih iz '98. Aljoše Asanovića, Antonija Asanovića i to u svom Zadru. Obitelj, brojni prijatelji i drugi uzvanici okupili su se ispred katedrale svete Stošije u Zadru gdje su Josipa i Antonio izrekli zavjete pred Bogom. Po izlasku iz katedrale zaplesali su na Oliverov hit 'Pred tvojim vratima', a u tim trenucima po njima su padali bijeli konfeti.

Zabava se potom nastavila u jednom zadarskom restoranu, a poznato je i da su prvi ples izveli na pjesmu Harija Rončevića, koji je samo zbog njihovog vjenčanja doputovao u Zadar. S obzirom na to da je mladenka Josipa vlasnica studija za organizacije vjenčanje, ni ne čudi što je na njihovom isplanirano sve do najsitnijeg detalja. Za svoj dan iz snova, kako se može vidjeti na fotografijama i snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama, mladenka je odabrala usku bijelu vjenčanicu do gležnja uz koju je imali i dugi, elegantni šlep dok je u kosi imala bijeli veo, a po dolasku u restoran presvukla se u novu vjenčanicu u kojoj joj je bilo puno lakše plesati i uživati u svom danu.

Za vezu Antonija i Josipe doznalo se prošle godine, a zanimljivo je kako su oni bili zajedno prije nekoliko godina te su nakon prekida potražili sreću s drugim partnerima. No, da prva ljubav zaborava nema pokazalo se i u njihovom slučaju, kada su odlučili pružiti jedno drugome drugu šansu koja je jučer dobila najljepši mogući završetak.

Na vjenčanju su osim mladenaca uživali i uzvanici, a među njima najviše se istaknula Antonijeva starija sestra dizajnerica Anamarija Asanović koja je došla u pratnji svog dečka ugostitelja Ivana Karačića. Osim toga, Antonio je pozirao i s ocem, nogometnim asom Aljošom Asanovićem.

