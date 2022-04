Član Daleke obale otkrio kako danas živi Marijan Ban: 'Ne želi više u medije, ne želi u javnost'

'Spremni smo za subotu i Gripe', poručili su uoči velikog splitskog koncerta Zoran Ukić i Jadran Vušković iz Daleke obale, a tijekom gostovanja na Radio Dalmaciji ispričali su i da su u stalnoj komunikaciji s bivšim frontmenom Marijanom Banom te se prisjetili legendarnog Dina Dvornika.



Karizmatični Marijan Ban povukao se sa scene, ali s bivšim kolegama iz Daleke obale i dalje je u kontaktu.



'Naravno da se čujemo s Banom. Ban je odlično. On je kao Howard Hughes, ne želi više u medije, ne želi u javnost, dosadilo mu je sve to. Ima svoj mir i svoj ritam. Stalno smo u komunikaciji i, naravno, bez njegove dozvole mi ne bismo nastavili raditi pod imenom Daleka obala', rekao je bubnjar benda Zoran Ukić u razgovoru s Ines Nosić i Gordanom Vasiljem u showu 'Dobar dan, Dalmacijo'.



Bana je naslijedio Jakša Jordes koji je postao pjevač spletom okolnosti. 'Jakša je fenomenalni muzičar i saksofonist. Mi smo njega zvali da nam dođe snimiti saksofon u jednoj pjesmi za novi album i bila je jedna pjesma u kojoj vokal nije sjeo ni Hrepi, ni Jadranu i kao – Aj, Jakša, ti otpivaj. Kad je on počeo pjevati rekao sam - Di si ti čoviče bija dosad?! I sad se u Zagrebu stvarno dokazao kao frontmen i kao karizmatični tip jer nije lako doći nakon Bana', kazao je Ukić.

Anegdota tijekom koncerata bilo je za napisati knjigu, a na Radio Dalmaciji prisjetili su se jedne s Dinom Dvornikom u Koprivnici.

'Dino je došao bez benda i govori - Nema veze, vi ćete me pratit. Ja mu objašnjavam - Dino, nisam ti skinija pismu. Trebalo je početi svirati 'Zašto praviš slona od mene', a govori Dino - Šta ima veze, sviraj blues...', kroz smijeh je ispričao Jadran Vušković.



Na pitanje postoji li ijedna pjesma koju su snimili, a koje se danas srame, Ukić je odgovorio:

'Nema šanse, ponosan sam na svaki takt što sam odsvirao u Dalekoj obali. Ne bi to dospjelo na album. Nismo nikad podilazili ničemu, čak ni ljudima koji nas dolaze slušati, koje volimo i poštujemo. Radimo ovaj posao, da bi ljudi to slušali, ali uvijek smo uspijevali biti svoji i svirati muziku koju prvenstveno volimo jer glazba je ipak iznad svih nas.'

