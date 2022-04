Mia Dimšić o nastupu na Eurosongu: 'Promijenili smo koreografiju, ali i kostim'

Hrvatska predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu Mia Dimšić ovog vikenda putuje u Torino, u kojem će nas 10. svibnja predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu. Mia i njezin tim prije odlaska dogovorili su i detalje nastupa, a kako nam je kazala sama pjevačica, bit će i nekoliko izmjena.

– Sve do zadnjeg dana imali smo koreografske probe, definirali smo i styling. Odradila sam i niz intervjua prije odlaska. Što se samog kostima tiče, bit će malo odvažniji i raskošniji nego na Dori, no to neću otkriti do prve kostimirane probe – rekla nam je Mia.

Nastup će biti potpuno drukčiji, koreografiju radi Igor Barberić, a osim Mije na pozornici će biti i troje plesača – Rebeka Krajnović, Roman Vrančić i Danon Vrlić.

– Ono što će ostati isto jest to da ću na pozornici biti s gitarom, ali s plesačima ću imati bolju priču. U aranžmanu imamo suptilne promjene, bit će više kao što je u hrvatskoj verziji. Još uvijek ne znam hoću li pjevati i stih na hrvatskome, to ćemo doznati u zadnji tren – kazala je Mia, koja je prijašnjih tjedana odradila četiri predeurovizijska nastupa u Europi, zahvaljujući kojima se i popela na kladionicama. Sada je trenutačno na 23. mjestu od 40 zemalja i čini se da je na korak do plasmana u finale. Njezinu pjesmu "Guilty Pleasure" nahvalili su i strani mediji, primjerice britanski Times.

– Mia Dimšić iz Hrvatske i njezin "Guilty Pleasure" sama su definicija Eurovizije, ali prilično ukusna: akustična gitara, žice i stihovi o bolnoj nevjeri – pisalo je u tekstu. Podsjetimo, najviše šanse za pobjedu ima ukrajinski Kalush Orchestra, i to ne samo zbog glazbe.

– Puno je kladionica i ne obraćam previše pozornost na njih, no normalno je da sam skočila sada kada su me ljudi bolje upoznali i vidjeli uživo. Nastupala sam u Londonu, Tel Avivu, Amsterdamu i Madridu i upoznala puno drugih natjecatelja, ali i fanova Eurosonga. Imali smo rasprodane dvorane, i to velike i poznate dvorane poput one u Amsterdamu, u kojoj su nastupale najveće zvijezde. Bilo je i Hrvata, a posebno mi je drago što sam u Londonu upoznala obožavatelja iz Virovitice, rodnog grada moje majke – kazala je Mia.

Na tim zabavama bilo je po dvadesetak delegacija, a osim s predstavnicima iz regije, najviše se zbližila s Česima i s njemačkim izvođačem.

– Favoriti su mi Švedska, Italija, Poljska i Nizozemska. Nekako mi se više sviđaju te normalne pop-pjesme – kazala je Mia, koja je spomenula i srpsku predstavnicu Konstraktu, koja je sve veći favorit za pobjedu, a trenutačno je na 12. mjestu na kladionicama i nedavno je njezin tekst proglašen najboljim na Eurosongu.

– Konstrakta je odlična i njezina privlačnost leži i u tome što je potpuno neopterećena. Ona je sama iznenađena svime i uopće nije očekivala sve ovo što joj se sada događa u životu. Čini mi se da je to osoba koja voli svoju umjetnost više nego javnu pozornost. Vjerujem da je ljudi obožavaju baš zato što ne traži pozornost – istaknula je Mia.

Naša predstavnica na Eurosongu sutra putuje u Torino, a već u nedjelju očekuje ju prva proba. Nakon toga slijede obilasci lokaliteta u Italiji i razna druženja, a polufinale je na rasporedu 10. svibnja u 21 sat.

– Naravno da ću dati sve od sebe. Očekujem da ću se opustiti, jer sve dosad bilo je jako stresno. Stalno sam bila pod stresom, a sad smo svi zaslužili da uživamo u onome što slijedi. Nastup na Eurosongu prekrasna je referenca i nadam se da će mi to biti i odskočna daska za nastupe u inozemstvu – zaključila je Mia Dimšić.

