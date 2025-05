Čini se da ćemo u novoj sezoni pratiti priče o moralnim dvojbama ponajprije kroz sukobe s drugim grupama

The Last of Us, MAX

Ove godine, čini se, imamo dosta sreće jer smo već sada, do proljeća, dobili nekoliko naslova na streamerima koja se ne može zaobići. No, ipak jedan nastavak s lakoćom krade medijski prostor. The “Last of Us” prije dvije godine bila je serija koja je naprosto ukrala sezonu, pokrenuvši val serija napravljenih po igrama, uslijedio je ubrzo “Fallout” čiju drugu sezonu čekamo. Zatim, nastavila je trend distopijskih serija, kao i serija o apokalipsama. U ovome je posljednjem zapravo najmanje originalna, tema zombija svakako nije nova niti na televiziji jer u mainstream su je uveli, dakako, “Živi mrtvaci”. Sudeći po prvoj epizodi druge sezone “The Last of Us”, doći će do novog preklapanja jer izgleda da ćemo gledati priče o moralnim dvojbama ponajprije kroz sukobe s drugim grupama. Serija, iako se radnja odvija pet godina poslije kraja prve sezone, priču nastavlja od kraja prve. Život je u Jacksonu, Wyoming, dosta skladan, doima se kao u razvijenijim naseljima nekadašnjeg Divljeg zapada, samo nemate više bande i pobunjene Indijance, nego nekadašnje ljude čije je mozgove pojela čudnovata gljiva. Jasno, tu su Joel, kojeg i dalje tumači sjajni Pedro Pascal, te Ellie, koju glumi Bella Ramsey. Ellie je sada već odrasla tinejdžerica, no koja ne uspijeva odmaknuti se od Joelove pažnje. Zanima je Dina koja je pak bivša djevojka Jesseja, lika koji, čini se, ima najtrezveniji pogled na svijet u kojem žive. Svi oni ne znaju i dalje za Joelovu i Ellienu tajnu, njezin imunitet. Ipak, Abby, novi lik u seriji, želi osvetu za događaje na kraju prve sezone. To je okvir za drugu sezonu serije nastale po igri za koju će mnogi ustvrditi da je ništa manje nego - umjetničko djelo. Podlogu takvoj smjeloj tvrdnji daje i ogromna publika kojoj serija duguje ozbiljan dio svoje gledanosti, no i mi koji više nismo od nekog interesa za provođenje sati za računalom ili konzolom, rado smo odgledali prvu sezonu. Samo, upravo njezin kraj ponudio je moralni vrhunac, izbor Joelov između spasa čovječanstva i spasa Ellie prema kojoj je očito razvio očinske emocije pa mu nije bio problem za nju i ubiti. Kada se dogoditakav vrhunac, vrlo je zanimljivo vidjeti na koji će se način postići točka jednakog intenziteta kako bi serija održala gledanost. Ekipa “Živih mrtvaca” to je radila na načinmajstora Georgea R.R. Martina, uklanjanjem i najomiljenijeg lika da bi se interes održao. Jedan je od tih stradalih u njegovoj “Igri prijestolja” bio upravo Pedro Pascal u ulozi Oberyna Martella koji prolazi jednu od najgrozomornijih smrti na malim ekranima. Samo, treba vremena da se emocije prema likovima u gledatelja i razviju, što znači i širenje broja likova i odnosa između njih. Vidjet ćemo koji su način odabrali scenaristi “The Last of Us” i s kojim uspjehom.