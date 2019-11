Čime se bavi Iva Todorić? Privatni biznis joj cvate, a zarađuje i od najma luksuznih nekretnina

Otkako se obitelj Todorić našla u problemima svi njezini članovi pa tako i Iva Todorić nastoje živjeti podalje od sedme sile, no poneki detalji iz života nekad najimućnije hrvatske obitelji ipak isplivaju u javnost zahvaljujući društvenim mrežama. Iako ju je u javnosti gotovo nemoguće vidjeti Iva s vremena na vrijeme osvane na Instagramu. Ovih se dana tako pojavila na profilu poznate bosanske influencerice Hane Hadžiavdagić koju prati više od 482 tisuće ljudi.

Kći Ivice Todorića osvanula je u potpuno neočekivanom izdanju. Zajedno s kćeri Tarom Balent našla se u ulozi modela za novu kolekciju trenirki 'Opet najljepša' koju potpisuje upravo Hana. - Hvala ekipi na podršci, bili ste sjajni - poručila je Hana uz video na kojem Iva i Tara u trenirkama Haninog brenda jašu konje.

Mnoge je iznenadila ova suradnja, a kako je do nje došlo Hana je objasnila za bosanske medije. - S Ivom se družim dugo, a s obzirom na to da su prošlu kolekciju mnogo kupovale mame i kćerke bila mi je to dodatna motivacija da pitam Ivu i Taru za suradnju. Predložila sam Ivi da bude dio kampanje kojom ću predstaviti novu kolekciju i ona je pristala. Ovo je više prijateljska, nego poslovna suradnja - istaknula je Hadžiavdagić koja svoje trenirke proizvodi u Hrvatskoj, a prodaje ih na internetu po cijeni od 899 kn.

Suradnjom s jednom od najpraćenijih osoba u regiji pohvalila se i Iva. - Tvoja misija je pomagati drugima, to je najveća ljudska vrlina. Ponosna sam što te imam za prijatelja - poručila je Todorićeva kći koja se baš kao i Hana posvetila privatnom biznisu. Nakon odlaska s mjesta direktorice marketinga u Agrokoru Iva je 2017. godine osnovala tvrtku Srculence koja je registrirana za čitav niz djelatnosti od poslovnog savjetovanja i promidžbe, preko trgovine, turizma, cateringa, kreditiranja, pružanja medijskih usluga, zastupanja inozemnih tvrtki i još brojnih drugih djelatnosti.

Prema podacima iz sudskog registra prvu godinu rada tvrtka je ostvarila prihode od 124.388 kune i rashode od 135.371 kunu i tako godinu završila u minusu od 10.983 kune. Već iduće godine financijske prilike bile su znatno bolje. Todorićeva, koja je jedini osnivač tvrtke, uspjela se izvući iz minusa i poslovnu godinu završiti s dobiti od 111.389 kuna. Za uspješnu poslovnu godinu odlučila se nagraditi krstarenjem u organizaciji motivacijske govornice Ane Bučević za koje je izdvojila čak 16 tisuća kuna. - Nosit ću spoznaju da je najvrednija investicija u životu investirati u sebe i tko god misli da je investirati u robu, u putovanje...ne... - poručila je tada Iva ne krijući koliko joj je Bučević pomogla u najtežim trenucima života poput propasti poslovnog carstva, ali i razvoda od supruga Hrvoja Balenta. Njihovi bračni problemi započeli su u vrijeme najveće krize Agrokora, a što je kumovalo razvodu nikada nije u potpunosti razjašnjeno.

Nakon razvoda s djecom je ostala živjeti u Kulmerovim dvorima koje od prošle godine iznajmljuje za razne evente poput vjenčanja, privatnih zabava ili press konferencija. Unajmiti se mogu samo određeni prostori za održavanje evenata poput dvorca, ali i dnevnog boravka u kojem je održano predstavljanje komedije Vinka Brešana "Koja je ovo država".

Uz najam Kulmerovih dvora, Iva kućni budžet puni i najmom obiteljske vikendice 'Čarobna koliba' u Ravnoj Gori. Rustikalno uređen objekt sastoji se od četiri zasebne spavaće sobe, kupaonice i dnevnog boravaka, a gosti na raspolaganju imaju i saunu te vanjski bazen. Cijena noćenja u kolibi koja prima maksimalno osam osoba iznosi 7.455 kn što Ivi omogućuje da i dalje nastavi živjeti lagodnim životom na koji je navikla.