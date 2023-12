Chriztel Renae Aceveda pobjednica je Supertalenta, osvojila je 30 tisuća eura

U raskošnom finalu 10. sezone Supertalenta nastupilo je 12 kandidata koji su kroz osam audicijskih i četiri polufinalne epizode svojim nevjerojatnim talentima osvajali žiri i publiku. Žiri je zatim izabrao tri točke koje su ušle u superfinale, a o pobjedniku su odllučili gledatelji telefonskim pozivima. Pobjednička točka osvojila je 30 tisuća eura.

Trbuhozborka Emina Bajtarević raskošnim vokalom i posebnim emocijama očarala je žiri i publiku izvedbom poznate numere 'The Phantom Of The Opera'. Od audicijskog nastupa 25-godišnja Emina plijeni pažnju svojim talentom trbuhozborstva kad je uz lutku koju je nazvala Deda pokazala iznimne vokalne sposobnosti, a zatim u polufinalu nadogradila nastup dodatkom bake i još jednog glasa. „Jako me zanimalo što ćeš ti pjevati, što će deda pjevati i kako ćeš pokazati svoju vještinu i pjevanje i dati prostora i jednom i drugom. Zaista si napravila nevjerojatnu igru koju smo uživali i čekali smo one visine“, oduševljeno je komentirao Fabijan.

Priču koju su počeli na audiciji Sonja i Jan, koji čine akrobatsko-plesni duo Crowd Control, zaokružili su nastupom u finalu. Kako sami kažu, prvi nastup bio je tvrd, drugi emotivan, a ovaj treći kao kruna njihovog performansa dramatičan. Impresivne vještine upotpunili su vatrom i zapalili atmosferu u studiju. „Kako je ovo bilo dobro. Wow! Vi kao da ste radili točku za mene, sve što me fascinira, sve što volim gledati. To je apsolutno moja estetika i razina uzbuđenja koju volim na pozornici promatrati. Ja sam poželjela, ako ništa drugo, onu tvoju krunu na glavi“, oduševljeno je komentirala Martina.

Dvanaestogodišnja Chriztel Renae Aceveda već je na audiciji pokazala nevjerojatan talent, koji je posebno prepoznala publika u studiju te je nagradila zlatnim gumbom. Za spektakularan finalni nastup odabrala je pjesmu Doris Dragović 'Molitva', upotpunivši je pjevanjem na hrvatskom i engleskom jeziku. „To kako si ti večeras pjevala je zapravo zašto postoji umjetnost i zašto mi kao publika živimo za ovakve trenutke. To kako si ti neke dijelove otpjevala iz samog korijena svoje duše je bilo užitak za slušati, uljepšala si nam večer i zaista je podigla na posebnu razinu“, opisao je Fabijan nakon nastupa.

Uoči finalnog nastupa, akrobatkinja Karyna Zubal imala je samo jednu želju, a to je da ne želi pasti. Ne samo da joj se želja ostvarila, nego je gledateljima priuštila nastup za pamćenje. Potpuno novi rekvizit – zračna šipka i Karyna u dosad neviđenom izdanju ostavili su žiri i gledatelje bez daha. Kombinacija letenja, okreta i snage posebno je zadivila Davora. „Da budemo točni, gledali smo već jednom zračnu šipku, ali nikada ovakav nastup. Kad si napravila zadnju špagu s okretima... Nikada nismo vidjeli nešto takvo“, poručio je.

Nakon niza akrobatskih vještina, 27-godišnja Paula Jeličić – Pumah za finalni je nastup napravila mali zaokret te servirala i plesne elemente, a inspiraciju za točku pronašla je u jednom umjetniku koji dolazi iz njezinog grada. Glazbu je također birala po sebi jer smatra da cijelo njezino tijelo pleše u tom ritmu. „Jako mi je drago da si večeras pokazala one dvije-tri plesne figure jer tu sam prvi put zapravo vidjela da si doista dobra plesačica. Sad si mi dala mali prozorčić u to da imaš iznimnu vještinu i zato večeras jesi ovdje“, istaknula je Martina.

Mladi talentirani plesač Andi Ismaili spojio je vodu, vatru i ukomponirao pregršt emocija u svoj nastup. Svakim sljedećim pokretom 15-godišnjak je pokazao koliko zapravo osjeća ples i širi umjetnost. Spektakularan nastup posebno se svidio Davoru koji mu je dao i poseban komentar: „Andi pokazao si nam svemir s četiri elementa. Tu su bili vatra i voda, a druga dva elementa si bio ti. Dodao si i peti element. To je u ovom slučaju bila ljubav“.

U žestokoj finalnoj borbi plesna skupina Force Celje fokusirala se na energiju i akrobacije. Pokazali su što je zaista snaga te dobro uzdrmali veliku pozornicu Supertalenta. „Ovo je večeras bilo čisto, za razliku od polufinala. Pričamo o drugoj vrsti i znam da ćete se složiti sa mnom da je večeras bilo puno čišće, bili ste ne samo kao jedan nego kao skalpel – nožem ste rezali zrak. Ono što ste željeli za efekt, došlo je do mene“, oduševljeno je opisala Martina s kojom se složio i ostatak žirija.

Cirkus animatori Tijana i Marko osim što su uigran akrobatski par, mogu se pohvaliti i time da su sve rekvizite za finalni nastup napravili sami. Viseća kocka s dodatkom svjetlosnih efekata te prskalica oduševila je žiri i voditelje. Zapanjujućim pokretima, uz poznatu pjesmu 'The Show Must Go On' pokazali su koliko su jaka konkurencija. „Jedna riječ koja bi opisala vašu točku je finale. Ljudi, vaš ulog večeras, to što se vi večeras dali... Dali ste sve, a što je veći rizik, to je veća nagrada. Bravo!“, istaknuo je Fabijan, dok je Martina naglasila da je umrla od ljepote trenutka dok su izvodili točku.

Multitalentirana 13-godišnja glazbenica Ana Dorušak osim što pjeva, uspješno svira te piše pjesme. Za finalnu izvedbu odabrala je pjesmu Harryja Stylesa 'Sign Of The Times'. U putovanju kroz Supertalent kaže da se poprilično promijenila i dosta naučila, a svaki novi nastup za Anu je novi početak i nova prilika. Cijeli put joj je pomogao da pronađe sebe, što je komentarom potvrdila Martina: „Tvoj glas je prečist, presavršeno ga kontroliraš i meni su se upravo ti efekti najviše svidjeli, taj glotis, prebacivanje iz punog tona u falset. Toliko lijepo i vješto to radiš, u svakom slučaju to je već tvoj potpis, tako pjeva Ana“.

Energična plesna skupina Jay Dance Studio spektakularnim finalnim nastupom poslala je poruku da je ples svugdje – ne samo u studiju i na treningu, već svugdje oko nas. Uz tu poruku na pozornicu Supertalenta donijeli su tropsku atmosferu te zagrijali studio. Njihovog voditelja Benjamina Martina je nazvala plesnim genijalcem dok je Maja poručila: „Večerašnji nastup ja bih rekla da ste imali najbolju plesnu koreografiju od svih plesnih koreografija ove sezone. Tko je radio koreografiju neka se sam sebi nakloni, apsolutno ludilo! Moćni ste, snažni ste, svima nam je došlo da zaplešemo s vama i ovo što ste izveli bilo je perfektno odrađeno“.

Vrckava i simpatična Ena Nižić pokazala je koliko je nezaustavljiva i da apsolutno svaku sekundu svog nastupa ima pod kontrolom. Od kostima, publike, pjesme i pogleda, ništa joj nije promaknulo, a spektakularnim nastupom Ena je proslavila deseti rođendan, pa su je ostali natjecatelji u backstageu iznenadili pjesmom i tortom. „Ja mislim da si ti sama sebi ovom pjesmom dala komentar. Tebi je mjesto Ena na pozornici i pjevača s puno više godina i sa puno više staža možeš naučiti puno stvari“, opisala je Martina, dok je Maja posebno oduševljena bila Eninom haljinom.

Akrobatkinja Vladyslava Kushnir sebe ponekad uspoređuje s vanzemaljcem jer joj je prirodno letjeti na kolutu i osvajati visine kojima je osvojila i srca publike Supertalenta već na audiciji. Osim fenomenalnih akrobacija na zračnom kolutu Vladyslava je plijenila pažnju atraktivnim izgledom koji je bio inspiriran upravo vanzemaljcima. Da je u najboljoj formi pokazala je finalnim nastupom za koji je poručila da će možda biti i posljednji nastup ikada. „Dio kad si održavala ravnotežu petama i sa zračnim kolutom – to je bilo zaista fantastično. Definitivno zaslužuješ biti ovdje u finalu“, poručio je Davor.

Iako je potraga za desetim supertalentom završena, prijave za iduću sezonu najgledanijeg zabavnog showa u Hrvatskoj već su otvorene! Nova TV poziva sve zainteresirane da se prijave i postanu dio Supertalenta putem linka novatv.hr/prijava ili pozivom na broj: 060 808 801 (Cijena: 0,50 eur/3,75 kn poziv fiks. i 0,67 eur/5,05 kn poziv mob.)

