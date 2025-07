Čelična lady modne scene koja ne voli konzervativne političare i aktivno mrzi i opstruira Trumpa zapravo ne odlazi nikamo

Čitala sam u novom američkom Vogueu prilog o vjenčanju i vjenčanici Lauren Sanchez Bezos, ustreptale mladenke američkog multimilijardera, o kojoj je u posljednjih nekoliko tjedana ispisano tisuću puta više redaka i objavljeno više fotografija nego o stravičnom, najvećem dosada, ruskom napadu na Kijiv.

Kakve je tu sve bedastoće napričala uzbuđena mladenka - smijem li je nazvati i sponzorušom ili će mi to sestre feministice zamjeriti? - u nježnim, srednjim pedesetim godinama! Ne da ja imam nešto protiv ambicioznih žena, čak i onih koje pokreću svoje biznise paralelno pronalazeći sve bogatije i bogatije frajere i investitore, no ta farsa s tom katolički čistom bijelom vjenčanicom, s ručno rađenom čipkom koja se penje do vrata i sasvim prekriva dekolte, to je u kontekstu vjenčanja Sanchez - Bezos zaista... Ne znam, karikaturalno.

Lauren je počela karijeru kao TV lifestyle i sportska novinarka. Kroz godine bila je u vezama s izrazito uspješnim, da ne velim bogatim američkim sportašima, imala je dva muža na papiru i brojne neslužbene, o čemu su marljivo izvještavale rubrike "spektakli", a onda je izabrala da joj "dragi prijatelji" Dolce & Gabbana (kad si multimilijarder onda imaš puno "dragih prijatelja" među najpoznatijima) naprave modernu kopiju vjenčanice koju je nosila Sophia Loren u ljupkoj romantičnoj komediji "Houseboat" (1958.) Melvillea Shavelsona (bio je za nju nominiran za Oscara).

Originalnu vjenčanicu iz filma za sasvim mladu Sophiju Loren dizajnirala je Edith Head, vjerojatno najbolja holivudska kostimografkinja svih vremena. Ta bijela vjenčanica u filmu simbolizira čistoću i tradicionalne vrijednosti mlade talijanske aristokratkinje koja se zaljubila u udovca, diplomata iz Washingtona, i zaposlila kao kućna pomoćnica i dadilja njegovo troje djece, iako sama nije nikad ništa u životu skuhala ili pospremila stan. Zgodna pričica, kao priča iz "Zgodne žene", ali izokrenuta, u ogledalu. Dakako, završava romantičnim vjenčanjem čedne, a opet prirodno nezamislivo seksepilne Sophije (bile su joj 23 godine kad je snimala taj film).

U intervjuu Sanchez (to je njezin drugi veliki intervju u američkom Vogueu otkad je riješila prastaru filmsku dilemu kako se udati za multimilijardera), kao zaljubljena šiparica priča o tome koliko je bila uzbuđena zbog ljepote te svoje talijanske vjenčanice za neporočne mladenke - toliko da ju je gotovo prije braka pokazala svome Jeffu!

"Gotovo sam pala u iskušenje! Ali željela sam da to bude iznenađenje. Kako postajemo zreliji, nema toliko toga što nas može iznenaditi. Ne mogu dočekati da mu vidim izraz lica", rekla je Sanchez i dodala: "Osjećam se kao princeza!" Zbor dvorjana oko nje na probi vjenčanice jednoglasno je kliknuo, "Kad i izgledaš kao princeza!"

Ima nešto zaista bedasto u tome da Lauren izjavljuje da očekuje da će osnivač Amazona zinuti kao 61-godišnji djevac kad svoju mladenku vidi u čednoj vjenčanici, nakon što je gleda tjednima u najrazličitijim, ali uvijek najskupljim haute couture haljinama, s uvijek istom osnovnom konstrukcijskom misli vodiljom - pripijeno i veliki umjetni, tvrdi baloni od grudiju "na izvol'te". Da zaista želim biti ironična, rekla bih da je Jeff Bezos vjerojatno ostao otvorenih usta - ne zbog vjenčanice, skupih haljina se on nagledao za čitav život, a moda mu nikad nije bila u fokusu - nego od iznenađenja kad je ugledao njezino za vjenčanje nanovo promijenjeno i nafilano lice koje sve više nalikuje Jokeru.

Jedva da je prošlo mjesec dana kako je britanski Vogue objavio začudan članak "RIP Chic", o tome kako je riječ chic izgubila svako značenje, posve se izanđala od presilne i neadekvatne upotrebe. Možda je to bila priprema za reportažu o "vjenčanju stoljeća"? Ili odlazak Anne Wintour (75), velike zaljubljenice u chic, s mjesta glavne urednice američkog Voguea nakon 37 godina?

Bilo je komentara da je Annu to najkičastije vjenčanje stoljeća slomilo, da nije u tome željela sudjelovati, no ništa nije dalje od istine. Kao prvo, ona je nesalomiva, a kao drugo, već su je granatirali zbog naslovnice s Kim Kardashian u vjenčanici iz travnja 2014. Tad se smatralo da trashy bogatašici Kim, s pretjeranim, plastificiranim oblinama i neukusno razmetljivim dijamantom, nije mjesto u Vogueu, no Anna Wintour, poznata i kao hladni i neumoljivi "vrag koji nosi Pradu", samo je slegnula ramenima i objasnila da joj je naklada važnija od tradicija i finih nijansi u poimanju riječi chic.

U jednom od onih članaka koji su propitivali je li lik Mirande iz romana i filma "Vrag nosi Pradu" doista napravljen prema Anni Wintour (naravno da jest!), jedna mlada novinarka ispričala je kako je išla kod Wintour na razgovor za posao. Prijateljica, koja je tad radila u Vogueu, objasnila joj je da mora imati štikle na nogama, nipošto s čarapama jer ih urednica ne podnosi. Mora odjenuti komplet (haljina i kaput od istog materijala, što Anna obožava koliko i pokojna britanska kraljica Elizabeta II) jednog od omiljenih brandova glavne urednice… Iako pripremljena, pripravnica se tresla od straha dok je sjedila veoma udaljena od Anninog radnog stola od kojeg se širila hladna fronta. Ova je nije niti jednom pogledala u oči, a na intervjuu nije prošla jer je ponudila ideje za teme koje su sve bile, kako joj je rečeno, "isuviše sofisticirane za časopis koji se prodaje i u američkim samoposlugama".

Davno je Anna Wintour odustala od ideje Voguea kao bastiona uzvišene modne kulture, građanskog stila i umjetnosti. Dok je pradavna glavna urednica znala von oben reći da ona ne radi časopis za Boise u Idahou, Wintour je bila posve jasna: sve radi za velike naklade i veliki odaziv oglašivača. RIP chic.

Kroz Anninih nekoliko desetljeća u Vogueu zaista se puno toga promijenilo, ali jedno je ostalo isto - ta Engleskinja bez formalnog obrazovanja podrijetlom iz više klase, kći uglednog, strogog i posvećenog urednika londonskih novina Evening Standard, zaljubljenica u modu od tinejdžerskih dana - neokrunjena je vladarica svjetske modne scene. Ona je neslužbeno podupirala, birala ili mijenjala kreativne direktore najvažnijih modnih kuća i predsjedala modnim događajem godine, balom Met Gala, značajnijim od svake modne revije.

Sve su se novine raspisale o odlasku Anne Wintour kao o kraju jedne ere, no čelična lady modne scene koja ne voli konzervativne političare i aktivno mrzi i opstruira Trumpa i njegovu Melaniju - zapravo ne odlazi nikamo. Ona u svom pristupu poslu ili životu ne varira ništa, od dizanja u zoru zbog tenisa i povremenog vježbanja s privatnim instruktorom do nepromijenjene frizure koju nosi od rane mladosti i uvijek istih obroka koje jede svakodnevno na poslu (proteini i zelenje).

"Odlazak" je samo kompanijsko preslagivanje ljudi na vrhu Conde Nasta, obiteljske izdavačke kuće koja radi najglamuroznije svjetske časopise o svim aspektima lifestylea bogatih i sofisticiranih: Vogue i GQ, Vanity Fair, Gourmet, Architectural Digest. Anna, kako je zovu svi, od Hillary Clinton, Michelle Obame, Jill Biden ili Kamale Harris do Colmana Dominga, Bradleyja Coopera, Donatelle Versace i Miuccie Prade, da ne nabrajam čitav "tko je tko" u modi, američkoj demokratskoj stranci i na filmu, ostaje i dalje chief content officer Conde Nasta. To znači da će ona i dalje birati ili, bolje rečeno, nadzirati teme, reportaže, intervjue i naslovnice svih njihovih glamuroznih izdanja (što će joj predlagati uplašeni i servilni, nižerangirani "urednici za sadržaj" pojedinih časopisa). Osim toga, imat će i titulu Vogue's global editorial director (Vogueov globalni urednički direktor).

Taj odlazak Anne Wintour podsjetio me na onu čuvenu misao iz Lampedusina romana i Viscontijeva filma "Gepard": "Ako želimo da sve ostane isto, sve se mora promijeniti." Tako nećak sicilijanskog princa objašnjava svojem plemenitom, tradiciji odanom stricu zašto podržava Garibaldijev pokret za ujedinjenje (i gubitak samostalnosti njihove južne kraljevine), odnosno iluziju progresa i promjene s kojom će on održati svoju osobnu moć.

Neposredno prije nego što je odstupila s mjesta glavne urednice - ah, taj tako nemoderni naziv, koji ne zvuči korporativno, i sam valjda odlazi u ropotarnicu povijesti - Anna je odlučila da će novi "globalni urednički direktor" Vanity Faira (čiji će rad, dakako, ona nadzirati) biti Mark Guiducci. Kolege su ga odmah proglasile nepo bebom, "djetetom" koje je preko obiteljskih veza, bez pravog iskustva, dobilo tako prestižnu novinarsku poziciju. Wintour nije izgubila nimalo od svoje moći.

Guiducci je još od djetinjstva dobar prijatelj Annine kćerke Bee Shaffer (oboje su kunsthistoričari). Možda je pomoglo i to što je talijanskog podrijetla. Naime, princeza Katherine (Bee), koja se bavi produkcijom predstava na Broadwayu, udala se 2018. za dokumentarista Francesca Carrozzinija, sina France Sozzani, legendarne urednice talijanskog Voguea i nećaka vlasnice najpoznatijeg modnog concept storea "Corso Como 10". Anna ima i sina iz svojeg jedinog braka (s dječjim psihijatrom i sveučilišnim profesorom Davidom Shafferom), Charlieja, koji je krenuo očevim stopama, maknuo se od majčina utjecaja i radi kao psihijatar.

Još se ne zna tko će postati urednik za sadržaj američkog Voguea, koji će svoje ideje predlagati Anni, no to gotovo da je i nevažno. Zasigurno neće imati moć ili vidljivost koju je imala Anna. Izdavačka kuća Conde Nast jako se promijenila.

Graydon Carter, dugogodišnji glavni urednik Vanity Faira, upravo je objavio svoju knjigu sjećanja "When the Going Was Good" (otprilike Kad se dobro živjelo, 2025.), što je ponukalo New York Times da objavi veliki članak o tome kako su nekada trošili glavni urednici u izdavačkoj kući Conde Nast. Anna je imala tri personalne asistentice koje su se brinule za sve u njezinu životu, od pasa, točno određenih kava, obroka, odjeće i putovanja, uz ono što je imao i Carter: plaću u milijunima dolara (Anna je imala i veliki iznos za garderobu, šminku i frizera), otvoreni račun za boravke u najskupljim svjetskim hotelima, letove prvom klasom, limuzinu s privatnim šoferom na raspolaganju danju i noću…

Nevjerojatan novac trošio se na fotografske produkcije u Vanityju kao i u Vogueu. Carter se prisjetio kako je za snimanje naslovnice Vanityja za travanj 2001. (sa 10 najvećih glumačkih zvijezda, Catherine Deneuve, Sophia Loren, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Meryl Streep…) Annie Leibovitz odobrio budžet od gotovo pola milijuna dolara (što bi danas bilo bliže milijunu). Za jednu naslovnicu! S. I. Newhouse Jr., vlasnik Conde Nasta, nije ni trepnuo.

Urednici bi putovali na svoja odredišta po Europi neopterećeni prtljagom koju su slali unaprijed Fedexom. Carter bi poslao svojeg asistenta dan ranije u Milano u hotel Four Seasons da provjeri je li u Carterovu apartmanu sve pripremljeno za njegov dolazak. Najbolji newyorški restorani imali su otvorene račune za najvažnije urednike Conde Nasta. Račune im nisu smjeli ni donositi jer njih takva banalnost kao što je novac ne smije opterećivati. Izdavači su se još uvijek ponašali po napucima Alexandera Libermana, prvog urednika za sadržaj svih izdanja, koji je Grace Mirabelli, prethodnici Anne Wintour u Vogueu, jednom rekao da što prije otputuje u Pariz na snimanje: "Svakako leti Concordeom. Troši velike količine novca. Doputuj tamo u što je moguće većem stilu, ponavljaj snimanje i deset puta ako je potrebno. Sve radi grandiozno!" Tako je dugo i Anna živjela s Vogueom.

To se sve polako počelo mijenjati početkom 2000-ih, kad su pojavom interneta naklade časopisa počele padati. No, obitelj Newhouse je 2006. za siću, za 10 milijuna dolara, kupila "bezvezni" internetski sajt Reddit, koji su praktično uređivali čitatelji sami komentirajući sve moguće teme i svoja iskustva. Prošle godine Reddit je izašao na burzu i obitelji zaradio više od dvije milijarde dolara.

No, obitelj danas ipak razmišlja potpuno drugačije, a s njima i Anna Wintour. I ona je fokusirana na zarade, na internetski doseg, društvene mreže, influensere i slično. Nitko više ne očekuje da ona, kao Miranda u "Vrag nosi Pradu", drži predavanja o tome kako je moda velik i važan biznis koji zapošljava stotine milijuna ljudi diljem svijeta, nitko više od nje ne očekuje ironičan komentar na predloženu temu na redakcijskom sastanku "Cvjetni uzorak? Za proljeće? Revolucionarno!"

Inače, uoči Annina "odlaska" pojavili su se tekstovi o novom nastavku filma "Vrag nosi Pradu" (trebao bi se pojaviti u kinima na proljeće 2026.). Navodno će se Annina dvojnica Miranda morati suočiti s padom naklada, a možda i krajem svoje vladavine modnom scenom, kad je ona odlučivala tko i što je in, a što je out. Sad je nenadano u poziciji moći njezina bivša ambiciozna asistentica Emily (glumila ju je Emily Blunt), koja vodi veliku modnu internacionalnu kompaniju poput LVMH-a ili Keringa. Ne vjerujem da će nastavak biti jednako tako zabavan kao original jer, čini se, ne počiva na stvarnosti. Polazi od krive premise da je Anna Wintour izgubila "mojo", snagu, karizmu, moć. Vraga u Pradi teško je slomiti.