FOTO Jelena Rozga podijelila rijetku fotku s ocem, pridružila im se Nina Badrić: 'Najbolji tata na svitu'

Jedna od najvećih domaćih glazbenih zvijezda, Jelena Rozga, godinama uspješno čuva svoj privatni život od očiju javnosti. Ipak, njezina najveća snaga i oslonac, roditelji Marija i Ante, povremeno se pojave i pokažu koliko su ponosni na uspjeh svoje kćeri. Pjevačica je nedavno nastupila na manifestaciji Melodije Jadrana u splitskoj Galeriji Meštrović, a iz publike ju je bodrio njezin otac Ante. Ovaj rijedak trenutak zabilježili su i fotografi, a Jelena je kasnije oca upoznala s kolegicom Ninom Badrić, s kojom su se ugodno družili nakon nastupa.

Spomenuti trenutak Splićanka je sada odlučila podijeliti sa svojim mnogobrojnim obožavateljima na društvenim mrežama. U opisu fotografije susreta nje i oca s Ninom, Rozga je emotivno poručila: - Najbolji tata na svitu, moja podrška i oslonac - a zatim označila kolegicu i uz njeno ime stavila srce. Ubrzo se u komentarima oglasila Badrić, koja je kratko napisala "Tata" te također priložila emotikon srca.

Rozga je u više navrata istaknula kako su je roditelji naučili najvažnijim životnim lekcijama, prije svega skromnosti. - To sve ide iz kuće, ja imam prekrasne roditelje koji su me uvijek učili da ostanem fina, da nikada ne dižem nos visoko. Na kraju, imam predivan posao, sretna sam što radim to što volim. Imala sam sreću što sam kao dijete došla u Magazin. Ostalo nije sreća već puno rada, discipline i truda - izjavila je pjevačica prije nekoliko godina za domaće medije, potvrđujući da su joj obiteljske vrijednosti temelj svega.

Prije nekoliko godina, Jelena je napravila iznimku i na društvenim mrežama objavila rijetku fotografiju s oba roditelja, što je izazvalo lavinu pozitivnih komentara. Obožavatelji su tada primijetili nevjerojatnu sličnost između pjevačice i njezine majke Marije. Ante i Marija Rozga se gotovo nikada nisu pojavljivali na ovakvim događajima, a tog su puta podržali kćer na promociji akustičnog albuma 'Minut srca mog' te nisu skrivali svoju sreću i ponos. - Odlična, lipa, šesna, dobra, zgodna. Ponosni smo na nju - kazala je tada mama Marija za Story.

Inače, ovaj susret Jelene i Ante s Ninom Badrić ima dodatni emotivni naboj jer je Nina svog oca Simu izgubila prije 11 godina i otad ga se svake godine posebno prisjeća za Dan očeva. Tako je i ove godine dirnula pratitelje objavom na Instagramu: - Prošlo je skoro 11 godina od kad nisi sa mnom. A vidiš...svaki dan te se sjetim.. Nisam ti stigla reći da si sve bio u pravu tata. Samo tada nisam razumjela - napisala je, dodajući kako je otac za nju bio oličenje poštenja, blagosti, nježnosti, skromnosti i oslonca.

- Bio si moje poštenje, blagost, nježnost, skromnost i oslonac. Čuvajte svoje roditelje dok su još tu pored vas jer kada odu ovaj svijet poprimi neku sasvim drugačiju boju. Sretan dan očeva - napisala je Nina. Objava je izazvala brojne reakcije, a pratitelji su joj u komentarima pružili podršku i izrazili suosjećanje, ostavljajući emotikone srca i poruke poput: "Kako godine idu svjesniji smo krhkosti i prolaznosti ...Zato da , čuvajmo svoje roditelje dok su nam živi. Pronašla sam se u svakoj riječi. Također 11 godina od kada moj tata nije s nama. Veliki zagrljaj Nina - napisali su joj obožavatelji na Instagramu.