Burnać snimio duet s reperom iz Kine: Kolege me zezaju da ću se obogatiti

Nedavno najavljeni hrvatsko-kineski duet “Džaba Džaba“ uskoro će dobiti i svoje video izdanje. Naime, kako doznajemo od glazbenika Mladena Burnaća mladi kineski reper Rock već je počeo snimati svoj dio spota, a isti zadatak čeka i Mladena u Zagrebu.

Nakon što je spot gotov ovaj dvojac čeka i promocija radi koje Mladen već kreće s pripremama za put u Kinu.

- Imamo dogovorena gostovanja na nekim tamošnjim televizijama, a bit će promocija i u našim medijima kada Rock dođe ovdje. No još ne znam točan datum polaska, tek kada spot bude gotov – kaže nam Mladen koji unatoč duetu koji su snimili još nije upoznao kolegu.

– Sve je počelo tako što mi je direktor nove izdavačke kuće Only Records, u kojoj smo obojica, rekao kako se jednom kineskom izvođaču jako dopala pjesma “Džaba Džaba“, parodija na cajke koju sam snimio. Kako izdavačka kuća na svojoj stranici uvijek objavi novo izdanje Rock je čuo pjesmu i rekao da bi ju želio obraditi. Palo mi je na pamet da bi bilo bolje da napravimo kinesko-hrvatski duet. Sve je išlo preko Konfucijevog instituta gdje su doslovno preveli riječi, a on je od toga složio pjesmu – pojašnjava Mladen koji o Rocku zna samo da je profesor repanja i da ima dva, tri benda. A iako je Kina veliko tržište na ovu suradnju, ističe, nije pristao zbog financija.

– Kolege me zezaju da ću se obogatiti, ali nije kako mi mislimo. To je zatvoreno tržište, imaju svoju zaštitu prava, komunistička su zemlja tako da ne bih mogao kontrolirati koliko mi se pjesma vrti. Ne mogu niti imati predodžbu hoće li se zavrtjeti. Ovo je prvenstveno simpatična stepenica u karijeri jer imam najneobičniji duet koji sam mogao zamisliti, a i veseli me što ću nekoliko puta posjetiti Kinu.

