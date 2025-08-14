Naši Portali
BITKA S RAKOM

Bruno Šimleša s avanture života otkrio borbu svoje majke: 'Nemojte je sažalijevati'

Bruno Šimleša
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
14.08.2025.
u 19:00

Danas mama polako postaje opet svoja, nakon čudnog i teškog razdoblja. Spremna da joj se život vrti oko života, a ne oko bolesti. Ok, i oko unuka malo, znate kako je to kod baka. Uglavnom, dočekala se na noge. A kako mnogim ženama treba malo stručne podrške, tu je moja voljena fantastična udruga Sve za nju koja već godinama radi fantastičan posao pružanja besplatne psihološke pomoći oboljelima od raka, ali i članovima njihovih obitelji, napisao je Šimleša

Bruno Šimleša, pisac i televizijski voditelj, krenuo je u avanturu života – pješački pothvat dug više od 4.200 kilometara, koji prelazi od Meksika do Kanade. To je Pacific Crest Trail (PCT), jedna od najpoznatijih planinarskih staza na svijetu, koja vodi kroz kalifornijske pustinje, visoke planinske prijevoje Sierre Nevade i netaknutu prirodu Oregona i Washingtona. Za mnoge je to fizički i mentalno najzahtjevniji izazov u životu, a Bruno ga prolazi s dodatnom, posebnom misijom. Na oko 3.000. kilometru svoje rute, dok ga čeka još posljednjih 1.300 kilometara do Kanade, Bruno je na Facebooku otkrio priču koja je dirnula tisuće ljudi, priču o svojoj majci Božici.

- Ovo je moja srčana i glasna mama Božica (75). Oboljela je od raka dojke krajem 2023. godine. Nisam ranije podijelio tu informaciju jer je ona tako željela. A to se uvijek poštuje. Bila je zbunjena, uplašena i svakako ju je vijest dočekala nespremnu.
"Pazi sine, nikad nisam mislila da će se to meni dogoditi, nikad", ponovila je neki dan kad smo se čuli u vezi ovog posta. Ali ne znate vi nju... Na početku nespremna, ali spremila se brzo za sve, počeo je Šimleša. 

- Njoj nije trebala pomoć udruge Sve za nju jer sam ja uskočio. Koliko je ona mogla primiti, toliko sam dao. Vozikao na zahvate, preglede, zračenja, primanje zomete i čega sve ne. Naravno, i ćaća je često bio za volanom. Osjećala se sigurnom kod dr. Milasa koji je preuzeo kiruršku brigu na početku. Paženo i maženo kod dr. Jazvić koja joj je glavna onkologinja te zbrinuto i kod dr. Soldića koji je bio glavni za zračenje. I za zezanje kad treba "A što ću sinko, moram sada vjerovati doktorima", nastavio je pisac i voditelj. 

FOTO Brojni Šibenčani danas u Teslinoj ulici odaju počast Gabi, Arsenu i Matiji
Bruno Šimleša
1/17

- Danas mama polako postaje opet svoja, nakon čudnog i teškog razdoblja. Spremna da joj se život vrti oko života, a ne oko bolesti. Ok, i oko unuka malo, znate kako je to kod baka. Uglavnom, dočekala se na noge. A kako mnogim ženama treba malo stručne podrške, tu je moja voljena fantastična udruga Sve za nju koja već godinama radi fantastičan posao pružanja besplatne psihološke pomoći oboljelima od raka, ali i članovima njihovih obitelji. I zato sam pokrenuo još jednu akciju za njih. Da sve naše mame, ali i kćeri i supruge i prijateljice, mogu primiti pomoć kada im je najpotrebnija. Evo i linka za vaše donacije:  https://www.cinipravustvar.hr/.../4300-km.../701

A moju mamu nemojte sažalijevati, tako vam svega. Nije joj to trebalo tijekom liječenja, a svakako joj ne treba ni sada. Umjesto toga, slavite život. Ako je poznajete, odvedite je na pivu ili koncert. Ili samo čašicu razgovora. A ako imate neke svoje božice, slavite život s njima. Neka se sve vrti oko života. Lakše će bolest proći... Vjerujte mi, zaključio je Šimleša. 

Minea se oglasila o odlasku iz IN magazina: 'Nakon 11 godina završilo je moje putovanje s Novom TV, nije lako oprostiti se'

Ključne riječi
showbiz Pacific Crest Trail Bruno Šimleša

