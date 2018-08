Britney na pozornici bičevala voditelja

Britney Spears zna kako privući pažnju i napraviti show, a dokazala je to i tijekom nedavnog nastupa u Londonu.

Dok je pjevala svoju pjesmu "Freak Show" uzela je uže i zavezala ga oko vrata voditelja Rylana Clarkea Neala. Pjevačica je u izazovnom kostimu voditelja prošetala na uzici po pozornici i bičevala ga je.

Hey @Rylan, did you get up to much last night? 😂@britneyspears #PieceofMe #Freakshow pic.twitter.com/pLhIGaQkHq