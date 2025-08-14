Briljantni dokumentarac o Billyju Joelu otkriva mnoge nepoznate detalje iz života glazbenog genija

U povijesti glazbe malo je istinskih glazbenih zvijezda kao što je nenadmašni Billy Joel. Talentirani dečko s Long Islanda svojim je radom postao jedna od najvećih američkih pop-rock zvijezda, a baš kao i svaka zvijezda, i on se borio s untarnjim demonima i porocima. Upravo o tome govori i odlični dvodijelni dokumentarac "Billy Joel: And So It Goes" redateljica Susan Lacy i Jessice Levin, koji se može pogledati na HBO Max. Film, koji je nastao uz punu suradnju samog Joela, donosi nevjerojatnu količinu arhivskog materijala i iskrenih ispovijesti. Od odrastanja u radničkoj obitelji na Long Islandu, preko mučnih početaka i proboja s albumom "The Stranger", do statusa globalne superzvijezde, dokumentarac pedantno secira svaku fazu Joelove karijere.

Najveća snaga filma leži u njegovoj zapanjujućoj iskrenosti, rijetkoj za današnje autorizirane glazbene dokumentarce. U središtu priče su bolne istine koje su dugo bile gurane pod tepih. Gledatelji tako saznaju detalje o aferi koju je Joel kao mladić u ranim dvadesetima imao sa suprugom svog najboljeg prijatelja i kolege iz benda, Jona Smalla. Ta je veza, nakon što je otkrivena, dovela do dva pokušaja samoubojstva. Smallova bivša supruga Elizabeth Weber, koja se kasnije udala za Joela i postala ključna figura u vođenju njegove karijere, po prvi put u 40 godina javno progovara o tom razdoblju. Film se ne libi prikazati ni Joelove kasnije borbe s alkoholom, koje su kulminirale nizom prometnih nesreća i odlaskom na rehabilitaciju, kao ni bolne rastave i profesionalne rezove kojima je za sobom ostavljao povrijeđene supruge, članove benda i odane producente.

Pored samog Joela, koji s mješavinom melankolije i prkosa pripovijeda o svom životu, ključne uvide pružaju žene koje su ga najbolje poznavale. Njegova prva supruga Elizabeth Weber prikazana je kao čvrsta menadžerica koja je spasila njegovu karijeru, ali i kao osoba koja je bila inspiracija za neke od njegovih najbritkijih stihova. Film jasno daje do znanja da bez nje vjerojatno ne bi bilo ni megahita "Just The Way You Are", kao ni pjesama poput "She's Got a Way" i "She's Always a Woman", a time ni planetarnog uspjeha koji je uslijedio.

Supermodel Christie Brinkley, njegova druga supruga i majka njegove kćeri Alexe, s knedlom u grlu govori o tome kako se njihov brak iz bajke raspao pod teretom Joelova opijanja i tulumarenja, priznajući kako on, dok je pio, "nije shvaćao koliko može povrijediti ljude". Njihova svjedočanstva, uz ona ostalih bivših supruga i članova obitelji, daju filmu emocionalnu težinu i autentičnost koja nadilazi standardne glazbene biografije.

Iako je Joel bio intimno uključen u projekt, koristeći se njegovim novim intervjuima kao naracijom, film uspješno izbjegava zamku hagiografije. Redateljice su, prema vlastitim riječima, imale potpunu kreativnu slobodu, a sam Joel im je poručio: "Recite istinu." Ta se neovisnost osjeća u načinu na koji se film bavi kontroverzama, poput Joelove odluke da otpusti dugogodišnje članove benda ili napetog odnosa s kritičarima, čije je negativne recenzije znao parati na pozornici. Film balansira između pohvala glazbenih velikana poput Paula McCartneyja i Brucea Springsteena, koji ističu Joelov genij za melodiju, i sirovih prikaza njegovih mana, stvarajući slojevit portret koji ne traži opravdanje, već razumijevanje.

Ono gdje "And So It Goes" briljira jest povezivanje Joelovog turbulentnog života s njegovim stvaralaštvom. Svaki hit ima svoju pozadinsku priču, često bolnu i duboko osobnu. Saznajemo kako je klasik "Piano Man" nastao dok se skrivao od lošeg izdavačkog ugovora radeći kao pijanist u baru u Los Angelesu. Pjesme "Big Shot" i "Stiletto" bile su izravan komentar na njegov buran odnos s Elizabeth Weber, dok je filozofska balada "Vienna" proizašla iz kompliciranog ponovnog susreta s ocem u Beču i otkrića tajne o tome kako su njegovi židovski djed i baka preživjeli nacističku Njemačku. Čak i vesela "Uptown Girl", inspirirana Christie Brinkley, u dokumentarcu dobiva dublji, melankolični kontekst kada se prikaže u svjetlu njihova kasnijeg razlaza. Film dokazuje da je Joelova glazba, često kritizirana kao komercijalna, zapravo bila njegov jedini način da artikulira najdublje osjećaje. Ovo je definitivno dokumentarni film koji svaki ljubitelj glazbe mora pogledati. Billy Joel je jedan od najprodavanijih američkih izvođača svih vremena, no kroz ovaj dokumentarac shvaćamo da će. za razliku od kolege iz New Jerseya Brucea Springsteena, mnogima i dalje biti vječni autsajder s Long Islanda.