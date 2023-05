Brat zvijezde Jackassa u zabrinjavajućoj objavi tvdi: 'On umire, a ja tu ne mogu ništa učiniti'

Član skupine Jackass Brandon 'Bam' Margera proživljava svoje posljednje dane, tužno je priznao njegov brat Jess Margera. Bam se samovoljno predao policiji prošli tjedan nakon što je njegova obitelj zbog napada izdala nalog za uhićenje. Zdravlje mu je sada gore neko ikada prije, priznao je Jess.

43-godišnji Bam, koji se zakleo da od tog napada više ne pije te da je bio negativan na metamfetamin, sada se suočava s kaznenom prijavom nakon što je navodno napao svog brata i prijetio rođacima. Jess sada na društvenim mrežama tvrdi da ne može ništa učiniti u vezi s njegovim sve lošijim stanjem.

"Nadam se da nikoga od vas sada ne boli toliko koliko mene. On umire, a ja tu ne mogu ništa učiniti', napisao je Jess na Instagram Storyju.

A u nedjelju je pisao da bi mogao imati "trajno oštećenje sluha" nakon Bamovog napada i prijetio da će tužiti svog brata. I to ne samo on, već i cijeli bend CKY, gdje je Jess bubnjar.

Oh and just to be clear it’s not just going to be me suing bam for causing my hearing damage, it will be every band member from every bands lost income from canceling, crew members, tour bus companies, management commissions, concert promoters, booking agencies and accountants