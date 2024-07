Brankica ponovno stiže u 'Ljubav je na selu': Već mi je slao signale... Ako vidim da trza, volim se boriti

Ove jeseni gledatelji RTL-a ponovno će moći uživati u zgodama farmera i njihovih odabranica u omiljenoj 'Ljubav je na selu'. Nova, 17. sezona već se naveliko snima, a među damama koje su pisale farmerima naći će se i neka poznata lica. Svoju ljubavnu sreću pred kamerama treći će put tražiti i 60-godišnja Zagrepčanka Brankica Kobasić, koju su gledatelji već dobro upoznali. U 15. sezoni bila je na imanju Zvonka Šantalaba, a iako joj je itekako pokazivao svoje simpatije, na romantično putovanje Zvonko je ipak pozvao Smilju. Brankica se zatim u show prijavila i u prošloj, 16. sezoni, i to kod farmera Mije Bošnjaka, osebujnog bajkera i ljubitelja cvijeća. Iskrice među njima frcale su od samog početka, a pusice su padale čak i pred ostalim kandidatkinjama, koje nisu skrivale svoju ljubomoru.

No Mijo i Brankica imali su turbulentno romantično putovanje nakon što ga je ona prozvala za laži. „Ja sam s Mijom ostala u jako dobrim odnosima, on je vesele i vedre naravi i nema pokvarenu dušu, ali on je takav da ne može biti s jednom ženom, ne znam zašto je to tako. Jako mi je draga osoba, čujemo se, bili smo i na nekim druženjima, ali to je to“, govori Brankica koja je spremna za novu sezonu, ali i novu vezu. Ističe kako od budućeg partnera očekuje da je smiren, zabavan, pozitivan, simpatičan, da je njezinih godina te da drži do sebe i svog izgleda. „Javlja mi se i puno mlađih muškaraca, što me uopće ne zanima. Zato sam još uvijek sama. Meni je u ovim godinama bitan i fizički izgled, ali i karakter. Više nemam vremena da pogriješim. Muškarac me mora na prvu barem nečime privući. A onda, ako krenemo u neku priču, onda mi i karakter mora sjesti. I ako to funkcionira, onda je to – to!“ govori.

Farmer kojemu je odlučila poslati ljubavno pismo ove sezone osvojio ju je, kaže, simpatičnošću, karakterom i smirenom energijom, a iskrica je bilo s obje strane. „On mi je već slao signale na speed dateu, malo smo razgovarali, otvoreno mi je rekao da mu se sviđam. Mislila sam da će ga moje godine pokolebati, ali ništa to ne znači. Ali znate kakvi su muškarci, vrlo prevrtljivi, tu može biti svašta“, najavljuje oprezno. Brankica ističe kako će i u ovoj sezoni ostati takva kakva jest, a ima i poruku za konkurenciju. „Ja sam dobra kao kruh, ali ako vidim da je netko bezobrazan, onda pucam. Nisam ljubomorna, ali ne volim podbadanja. Ako vidim da trza na mene, volim se boriti, ali neću pritom nikog omalovažavati, lagati, širiti tračeve, to ne. Ali na sebe ne dam. Neću se mijenjati jer ne znam muljati ni glumatati“, poručuje.

Ova simpatična njegovateljica u sretnom je braku bila 25 godina te ima tri sina, a nakon smrti supruga, imala je još jednu dužu vezu. Od ljubavi, kaže, nikad ne misli odustati. „Ja sam stvarno osoba koja nikad ne gubi vjeru u ljubav i dok god imam potrebu imati nekoga uza sebe, ja ću tražiti. Drago mi je da sam ponovno tu u novoj sezoni showa“, ističe Brankica te zaključuje, „Nadam se da će stvarno biti treća sreća. U nadi je spas! Farmer kojem sam pisala mi se jako sviđa. Treba ga malo usmjeriti i probati s njim naći neku zlatnu sredinu. Bit će tu svašta!“ A kojem je to farmeru Brankica pisala i hoće li ga uspjeti osvojiti dovoljno da otputuje na njegovo imanje i dobije priliku bolje ga upoznati, gledatelji će doznati već ove jeseni u novoj, 17. sezoni 'Ljubav je na selu', samo na RTL-u.

VIDEO Preminula je Shannen DOherty, glumica najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills