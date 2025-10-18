Bolesna voditeljica živi u domu koji plaća više od 20.000 dolara mjesečno: Jeste li vidjeli te ljude? Starije osobe? Ovo je s**nje

Wendy Williams (61) trenutačno živi na sigurnom odjelu za osobe s oštećenjem pamćenja u New Yorku. Nadzor nad njenim životom preuzeo je sudski imenovani skrbnik 2022. godine, kada je njezina banka izvijestila da više nije sposobna upravljati svojim financijama. Godine 2024. tim Wendy Williams izvijestio je da su liječnici dijagnosticirali frontotemporalnu demenciju i primarnu progresivnu afaziju. Iako su liječnici dali ovu dijagnozu, Williams je izjavila da ne smatra da treba biti u tom objektu i da bi željela više slobode u životu, radu i kontaktima s ljudima.

Williams treba dozvolu kako bi napustila zgradu jer nema osobni telefon, već samo kućni telefon kako bi mogla nazvati najbliže. Njezin tim tvrdi da uvjeti u objektu negativno utječu na njezin govor, ponašanje i donošenje odluka. Zainteresiranost za njezin slučaj porasla je nakon što je 2024. godine objavljena dokumentarna serija koja je prikazala njezine zdravstvene poteškoće i ograničenja u svakodnevnom životu.

Što se tiče skrbi, sve je dosta strogo. O njoj se brine odvjetnik specijaliziran za starije osobe, a on i odlučuje tko može posjetiti Williams, kada može izlaziti te kako će se koristiti njezini financijski resursi. Njezin apartman na odjelu za osobe s oštećenjem pamćenja košta oko 25.800 dolara mjesečno, a troškovi se pokrivaju iz njezine imovine. Troškovi povezani s pravnim i profesionalnim uslugama također se pokrivaju iz njezine imovine, što dodatno povećava mjesečne troškove.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove

Osoblje u objektu prati njezino zdravlje i sigurnost, a zajednički prostori dizajnirani su za njegu osoba s oštećenjem pamćenja, s rutinama koje smanjuju zbunjenost. Bez obzira na sve to Williams je objekt nazvala mjestom na koje se odlaže otpad i izjavila da želi preseliti, što je istaknula u intervjuu za The Cut telefonom. Traži da skrbništvo bude ukinuto ili barem olakšano kako bi mogla imati više kontrole nad svojim rasporedom, kontaktima i financijama. Izjavila je: "Jeste li vidjeli te ljude? Starije osobe? Zašto bih željela gledati to? Ovo je s**nje. Ne mogu vam reći koliko puta sam tražila da me premjeste s ovog odjela."

U posljednjim mjesecima, Williams je počela javno govoriti, pozivajući u radijske emisije i povremeno nastupajući u javnosti uz prethodnu odobrenje. Izjavila je da nije oštećena, da želi osobni telefon, više kretanja i jasan plan za povratak na posao. Novi medicinski izvještaj očekuje se na sudu, a taj će izvještaj oblikovati mišljenje suca o njezinim trenutnim sposobnostima.

FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi

Mogući ishod uključuju manje stroga pravila unutar skrbništva, zamjenu trenutnog skrbnika ili potpuno ukidanje ovog aranžmana. Stručnjaci napominju da je ukidanje skrbništva rijetko, čak i kada osoba može samostalno obavljati dijelove svakodnevnog života, pa bi bilo kakva promjena mogla biti postepena. Williams i dalje traži više slobode, više kontakta s vanjskim svijetom i povratak na posao.