'ULETJELI SU I SVE RAZBILI'

Filmska pljačka u Zagrebu: Maskirani razbojnici upali u zlatarnicu, bježali s plijenom pa ga gubili po putu

20.05.2026.
u 00:10

Prema izjavama svjedoka, dvojica maskiranih muškaraca s crnim kacigama utrčala su u trgovinu, razbila inventar i odnijela veću količinu nakita i zlata prije nego što su pobjegli na motorima

U trgovačkom centru King Cross u Zagrebu u utorak navečer dogodila se pljačka zlatarne, svega nekoliko minuta prije zatvaranja centra. Prema izjavama svjedoka, dvojica maskiranih muškaraca s crnim kacigama utrčala su u trgovinu, razbila inventar i odnijela veću količinu nakita i zlata prije nego što su pobjegli na motorima.

"Uletjeli su u zlatarnu, sve razbili i u rukama odnijeli zlato koje su ukrali. Izašli su na izlaz odmah kraj zlatarne, sjeli na motore i pobjegli, na izlazu im je ispalo dosta toga u brzini", ispričala je za 24sata jedna svjedokinja koja se u trenutku pljačke nalazila u centru.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla policija koja je tijekom večeri provodila očevid i prikupljala informacije o počiniteljima. Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta niti jesu li pljačkaši uspjeli odnijeti sav ukradeni nakit. Policija traga za dvojicom počinitelja.

