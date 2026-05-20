Razvija se toplinska kupola i donosi vrućine u Europu: Bit će i više od 30 °C, evo kada sve kreće

Samo nekoliko dana nakon neuobičajeno hladnog perioda, Europu će snaći potpuni obrat. Kako navodi Severe Weather Europe, razvija se toplinska kupola koja bi mogla oboriti rekorde na velikom dijelu kontinenta. Snažna toplinska masa razvijat će se iznad sjeverozapadne Afrike prema jugozapadnoj i zapadnoj Europi. Sve će se širiti dalje na sjever i istok te dominirati većim dijelom europskog kontinenta tijekom ostatka svibnja. Temperature bi ponegdje mogle biti i više od 30 °C već u nedjelju i tijekom prvih dana sljedećeg tjedna.

Dijelovi jugozapadne i zapadne Europe imat će prve prave vruće dane ove godine. Do početka sljedećeg tjedna, najtoplije i najanomalnije zračne mase bit će iznad Španjolske, Portugala, Francuske, Beneluxa i Ujedinjenog Kraljevstva. Do sredine sljedećeg tjedna, širenje će se nastaviti na sjever i istok. Temperature će biti od 12 do 16 °C iznad prosjeka za kraj svibnja, lokalno i više.

Temperature će se ovoga mjeseca postupno penjati te doseći oko 30 °C i u mediteranskoj regiji, Italiji, srednjoj Europi i na Balkanu. Iako još nije u potpunosti jasno kolike će biti maksimalne temperature, sljedeći će tjedan u svakom slučaju biti neuobičajeno topao za kraj svibnja. Prema posljednjim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), dostupnima za sljedećih sedam dana, u Zagrebu, Zadru i Dubrovniku će početkom sljedećeg tjedna biti do 26 °C, u Rijeci i Makarskoj do 27 °C, a u Metkoviću i do 29 °C.

Kod značajnih i povijesno rekordnih toplinskih valova u Europi toplinska kupola bila je važan doprinos. Ona je, obično, dominantna značajka ljetnih vremenskih prilika. Fenomen oblikuje vrlo topla zračna masa u višim slojevima atmosfere, a riječ je o vremenskom obrascu koji donosi visoke, a ponekad i rekordne temperature u područje ispod sebe. Izraz se koristi kada se široko područje visokog tlaka ustali iznad velikog dijela kontinenta. Ako je događaj iznimno stabilan i ekstreman, obično traje više dana ili tjedana. Toplinska kupola, pojašnjava Severe Weather Europe, djeluje poput poklopca na loncu. Ona zarobljava topao zrak na svim razinama ispod sebe, dok se slojevi spuštaju prema tlu.