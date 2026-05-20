Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 8
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
pokazuje iznimnu odlučnost

U teškom je stanju: Norveška princeza čeka transplantaciju i prima kisik, liječnici poručuju da joj je to jedina šansa

Pope Francis' funeral
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
20.05.2026.
u 06:00

Budući da se nalazi na listi čekanja za transplantaciju pluća, princeza je tijekom dočeka djece morala sjediti, a povremeno se i povlačila s ceremonije prije njezina službenog završetka. Uz nju su u tim trenucima bili prijestolonasljednik Haakon i njihov sin, princ Sverre Magnus, dok je princeza Ingrid Alexandra norveški nacionalni dan proslavila u Sydneyju, gdje trenutno boravi zbog studija

Norveška kraljevska obitelj i ovog je 17. svibnja, prema dugogodišnjoj tradiciji, ugostila dječju povorku na svom imanju Skaugum u Askeru, a fokus javnosti bio je usmjeren prema princezi Mette-Marit, supruzi prijestolonasljednika. Usprkos teškom zdravstvenom stanju uzrokovanom kroničnom plućnom fibrozom, princeza se odvažno pojavila na ovom javnom događaju, koristeći pritom nosni kateter za kisik radi lakšeg disanja. Budući da se nalazi na listi čekanja za transplantaciju pluća, princeza je tijekom dočeka djece morala sjediti, a povremeno se i povlačila s ceremonije prije njezina službenog završetka. Uz nju su u tim trenucima bili prijestolonasljednik Haakon i njihov sin, princ Sverre Magnus, dok je princeza Ingrid Alexandra norveški nacionalni dan proslavila u Sydneyju, gdje trenutno boravi zbog studija.

Norway's Crown Prince's family holds a reception for the Norwegian athletes from the Paralympics in Milano Cortina 2026 at the Palace in Oslo
Norway's Crown Princess Mette Marit wearing breathing assistance waves as the Crown Prince's family holds a reception for the Norwegian athletes from the Paralympics in Milano Cortina 2026 at the Palace in Oslo, Norway, April 10, 2026. NTB/Lise Aserud via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. Photo: LISE ASERUD/REUTERS
Foto: LISE ASERUD/REUTERS

Na balkonu Kraljevske palače u Oslu, Mette-Marit se ponovno pridružila suprugu i sinu, kao i kralju Haraldu (89) te kraljici Sonji (88), kako bi zajednički pozdravili okupljene građane. Iako je princeza, umjesto tradicionalne nošnje, nosila lagani dugi kaput, njezina pojava i hrabrost izazvali su duboko divljenje javnosti. Građani su itekako svjesni izazovnih mjeseci koji su iza kraljevske obitelji, uključujući sudski proces njezinu sinu iz prvog braka te kontroverze vezane uz poznanstvo s Jeffreyjem Epsteinom. Princeza je nedavno po prvi put u javnosti počela koristiti boce s kisikom tijekom službenih protokola, s obzirom na to da joj bolest znatno ograničava svakodnevne aktivnosti.

Liječnici naglašavaju kako je transplantacija pluća u ovom trenutku jedini zahvat koji joj može spasiti život. Unatoč svim zdravstvenim izazovima, Mette-Marit pokazuje iznimnu odlučnost i predanost svojim kraljevskim obvezama, hrabro istupajući u javnosti i ostajući simbolom snage i otpornosti za čitav norveški narod.

FOTO Bujne obline Nives Celzijus cure na sve strane, obožavatelji: 'Može broj?'
Pope Francis' funeral
1/16
Ključne riječi
Transplantacija pluća Mette-Marit Norveška princeza showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!