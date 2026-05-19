Komentari
Poslušaj
POTVRDILA AGENCIJA

Iznenada preminula glumica (24), prijatelji i kolege se opraštaju od nje na društvenim mrežama

19.05.2026.
u 17:17

Prema informacijama objavljenim u ponedjeljak, mlada berlinska glumica Luna Jordan preminula je 13. svibnja „iznenada i neočekivano“, no točan uzrok smrti još uvijek nije poznat javnosti

Njemačka glumačka scena ostala je bez Lune Jordan, koja je preminula u 25. godini, što je potvrdila njezina agencija Players prenoseći priopćenje obitelji. Prema informacijama objavljenim u ponedjeljak, mlada berlinska glumica preminula je 13. svibnja „iznenada i neočekivano“, no točan uzrok smrti još uvijek nije poznat javnosti. Jordan je proteklih godina bila prepoznata kao jedna od najperspektivnijih mladih nada njemačkog filma i televizije, piše Fenix.de

U vrijeme odlaska bila je angažirana na novom projektu „Hamburg Days“, seriji koja prati rane dane legendarnih Beatlesa. U toj je produkciji trebala oživjeti lik fotografkinje i umjetnice Astrid Kirchherr, ključne figure iz početne faze benda. Pored televizijskih angažmana, Luna Jordan ostavila je trag i na filmskom platnu. Za svoju izvedbu u drami Fuchs im Bau nagrađena je 2022. godine Austrijskom filmskom nagradom za najbolju sporednu žensku ulogu. Prilikom preuzimanja nagrade, hrabro je i javno progovorila o problemu seksualnog zlostavljanja unutar filmske i kazališne struke.

U NDR-ovom dokumentarnom filmu „Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs“(hr.Djeca glumci, cijena uspjeha) osvrnula se na pritiske s kojima se susreću mladi u glumačkom svijetu, naglašavajući kako emocionalno iscrpljujuće uloge mogu snažno utjecati na razvoj djece i adolescenata. Posljednjih godina ostvarila je uloge i u produkcijama poput „Run Me Wild“ te u seriji Euphorie. Odlazak Lune Jordan predstavlja nenadoknadiv gubitak za njemačku kinematografiju, koja je u ovoj mladoj umjetnici vidjela izniman potencijal i karijeru čiji je pravi uspon tek slijedio.

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
17:56 19.05.2026.

Kao i tisuće drugih nakon korone i pelcovanja... da se sprovede studija ostali bi svi šokirani koliko je MLADIH ljudi iznenadno umrlo nakon civid cijepljenja.. ili su odjednom bolezljivi i umorni.. ne žive kao prije.. sigurno svatko od nas zna za bar jedan slučaj slučaj.. ursula nam sada uvodi i gmo hranu,ako netko ne zna ,upravo se o tome odlučuje u brusselu.. strašno kud nas vidi nazovi vlada eu..

