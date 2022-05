Bliži se kraj sudske bitke Depp- Heard, glumac je u pauzi od suđenja iznenadio nastupom

Nakon 23 dana saslušanja, svjedoka i dokaza, sudska trakavica između bivšeg supružnika, glumca Johnnyja Deppa (58) i glumice Amber Heard (36) ulazi u završnu fazu pred sudom u Virginiji. Odvjetnički timovi su u petak izrekli završne argumente kako bi uvjerili suce u obranu svojih stranaka nakon čega je porota konačno razmotrila obje strane i donijela konačnu odluku.

Johnny Depp tuži Amber Heard za klevetu, tvrdeći da mu je uništila reputaciju i karijeru jer je u kolumni koju je 2018. objavio Washington Post napisala da je bila izložena obiteljskom nasilju tijekom braka, ne navevši pritom Deppovo ime. Heard je podnijela protutužbu i traži 100 milijuna dolara odštete zbog tvrdnji Deppovog bivšeg odvjetnika Adama Waldmana da su njezine tvrdnje o zlostavljanju "prijevara".

Sudski spor između holivudskih zvijezda postao je tema rasprave na društvenim mrežama, a od samog početka raspravljalo se i krivici i nevinosti nekad skladnog para. Čitavo suđenje bilo je dostupno na internetu. Brojni stručnjaci složili su se kako je srž problema ''prokletstvo kamera'', a neki čak spominju i kršenje osobnih prava iako bi otvoreno suđenje trebalo značiti najveću moguću transparentnost. Javnost je već odabrala svoje strane, a Amber je u jučerašnjem izlaganju rekla kako redovito dobiva stotine prijetnji smrću.

''Tisuće od početka suđenja. Ljudi se rugaju mom svjedočenju o napadu(...) Nadam se da nitko neće moći prolaziti nešto slično", dodala je. "Samo želim da me Johnny pusti na miru", rekla je Heard.

Spor između Heard i Deppa traje već godinama, a ni nakon završetka suđenja ovaj slučaj neće biti završen budući da se radi o javnim osoba i obiteljskom nasilju, a takvi slučajevi često imaju veliki društveni učinak.

Među brojnim svjedocima bila je i Kate Moss (48), supermodel i bivša partnerica glumca u devedesetima. Slavna Britanka svjedočila je putem videokonferencije, a tijekom svog izlaganja negirala je da ju je Johnny Depp gurnuo niz stepenice tijekom odmora na Jamajci i time osporila još jednu izjavu koju je Heard iznijela pred sudom prije nekoliko dana.

-Bili smo u sobi, Johnny je otišao iz sobe prije mene. Počelo je olujno nevrijeme i kad sam istrčala iz sobe, pala sam niz stepenice i povrijedila leđa. Vrištala sam, boljelo me i nisam znala što se dogodilo - ispričala je Kate i dodala kako je Depp odmah dotrčao do nje i pružio joj pomoć. - Odnio me do sobe i pobrinuo se da budem dobro - dodala je slavna ljepotica.

Na izričito pitanje Deppovog odvjetnika: "Je li vas Johnny Depp gurnuo niz stepenice?" Kate Moss je odgovorila: "Ne." Odvjetnik je potom pitao je li ju ikad u vezi Depp gurnuo niz ikakve stepenice na što je odgovorila: "Ne. Nikad me nije gurnuo, udario ni bacio niz ikakve stepenice."

Foto: POOL/REUTERS Actor Johnny Depp speaks to his attorney Camille Vasquez during his defamation case against ex-wife Amber Heard, in the courtroom at the Fairfax County Circuit Courthouse in Fairfax, Virginia, U.S., May 27, 2022. Steve Helber/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS Završna obrana odvjetničkog tima Johnnyja Deppa

-Prije šest godina, gospođica Amber Heard prije došla je na sud i lažno optužila svog supruga Johnnyja Deppa za obiteljsko nasilje. Predstavila je Deppa kao zlostavljača, no nakon svih dokaza jasno je kako je upravo Johnny žrtva, a ne nasilnik. Prije početka imali smo samo jedan cilj, a to je dokazati kako je gospođica Heard duboko narušena osoba, koja pati od brojnih poremećaja zbog kojih je često agresivna, traži pažnju i opravdanje te često gubi kontrolu- samo je dio obrane koju je iznijela Deppova odvjetnica Camille Vasquez uz puštanje snimke u kojoj Heard govori "Reci, Johnny, ja muškarac žrtva sam obiteljskog nasilja, i vidjet ćemo tko će ti povjerovati".

Dodala je i kako je Amber u više navrata sustavno zlostavljala supruga i jednostavno nije prestajala pa čak ni kada mu je tijekom svađe izgubio dio prsta, a glumica mu nije pomogla već slala prijeteće poruke.

-Iako je pokušala zanijekati dokaze, sve snimke koje ste čuli tijekom suđenja, ali i danas ponovno, jasno dokazuju što je istina. Dokazi koji su prezentirani nisu dokaz da ga je htjela tužiti i dobiti zabranu pristupa, već da ga je htjela uništiti- dodala je odvjetnica te naglasila kako je Amber pokušala objediniti priče žrtava nasilja kako bi ispričala svoju koja je daleko od istine te kako je tužno što se predstavljala kao ambasadorica svih žena, žrtava nasilja.

Glumčev odvjetnik koji je nastavio izlaganje zahvalio se svim svjedocima koji su svjedočili u korist glumca, ali i svima koji su bili podrška te pokušali dokazati tko je zapravo Johnny Depp, a spomenuo je i njegov teški početak. Naime, Jonnyjeva majka je zlostavljala djecu i supruga, no glumac kao i njegov otac nikada nisu uzvraćali udarce. Naglasio je i kako unatoč svim problemima koje su imali u djetinjstvu Johnny nikada nije ostavio majku već joj bio podrška. Kako je kazao odvjetnik, iako je imao teške početke postao je jedan od najuspješnijih glumaca svoje generacije.

-Da, Johnny nije svetac, nikada nije ni rekao da je. Imao je svojih problema s drogom i alkoholom, o tome vam je sve i rekao, no nije bezdušni zlostavljač. To je laž kako bi se uništila njegova karijera- istaknuo je odvjetnik.

Foto: POOL/REUTERS Actor Amber Heard hugs her attorney Elaine Bredehoft after closing arguments during her ex-husband Johnny Depp's defamation case against her at the Fairfax County Circuit Courthouse in Fairfax, Virginia, U.S., May 27, 2022. Steve Helber/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS Završna obrana odvjetničkog tima Amber Heard

-Podignite glas za sve žrtve nasilja u obitelji koje moraju patiti u tišini. Založite se za slobodu govora i slobodu i pravo na život. Vratite glas i prava Amber jer ona to zaslužuje, Vratite joj život. Ako fotografije ne postoje, to se nije dogodilo. Ako postoje onda su lažne. Ako niste rekli svojim poznanicima onda lažete, a ako ste im rekli onda su i oni dio prijevare- rekao je u završnom obraćanju odvjetnik glumice te naglasio kako je Johnny kriv i ako je ''samo jednom'' napao Amber te pokazao fotografije, snimke i ''zločeste i odvratne'' poruke koje je glumac slao.

Također, dodao je kako su poremećaji poput PTSD-a, napadaja panike, nametljivosti, anksioznosti i noćnih mora posljedice zlostavljanja. Iako u snimkama koje je priložio njezin odvjetnički tim nije vidljivo fizičko nasrtanje na glumca, odvjetnik je naglasio kako nasilje nije samo fizičko već i emocionalno.

-Čuli ste Amber kada je opisala sve što joj se događalo i kako joj je Johnny obećao da će ju javno poniziti, vratite joj glas- kazao je odvjetnik pa dodao:

-Žele dokazati kako Amber lažira dokaze s prijateljima kako bi posramila gospodina Deppa. Ovo joj je uništilo život, ne može pobjeći od svega. Svuda je. Društvene mreže su joj obuzele život- zaključio je odvjetnik.

Foto: P. DONOVAN/REUTERS Actor Johnny Depp joins musician Jeff Beck (not pictured) on stage during a concert, in Sheffield, Britain May 29, 2022 in this picture obtained by Reuters from social media on May 30, 2022. P. Donovan/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. Photo: P. DONOVAN/REUTERS U pauzi od suđenja, Johnny je stigao u Veliku Britaniju gdje je iznenadio obožavatelje na svirci Jeffa Becka u Sheffieldu. Depp i Beck zajedno su izveli obrade pjesama Johna Lennona, Marvina Gayea i Jimija Hendrixa. Iako su brojni očekivali kako će se glumac nakon svirke obratiti okupljenima samo je odradio nastup, a sudeći po objavama na društvenim mreža dobro se zabavio.

