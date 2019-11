Bivši partner pokojnog pjevača: 'Bio je HIV pozitivan, a pjesme su mu pisali drugi'

Bivši frizer, partner pokojnog pjevača Georgea Michaela, Fadi Fawaz(46) iznio je neke šokantne optužbe na račun bivšeg kojim je razbjesnio sve njegove fanove.

Fawaz koji nije naslijedio ni lipe nakon pjevačeve smrti 2016. napisao je "George nikada nije pisao svoju glazbu i plaćao je druge ljude da to rade umjesto njega, te se pretvarao da je sve njegovo. Uopće nije bio talentiran"

Dodao je i da im je seks bio dosadan, a kasnije tvrdio čak i da je pjevač bio HIV pozitivan. Nakon toga je objavio i selfie, kako bi sve uvjerio da stvarno on piše te tvrdnje, te da mu profil nije hakiran.

Bijesni fanovi odlučili su mu odgovoriti: "Odvratno je objavljivati ovakve stvari o mrtvoj osobi koja se ne može braniti" dok su se u komentarima složili i drugi :" Ti stvarno nemaš srama, ovo je sramota".

nezaposleni Fadi viđen je u centru Londona u zapuštenom izdanju kako tumara, a vjeruje se kako spava u Covent Gardenu. Priča se kako je u hotelu plaćao noćenje 49 funti, a sada si ni to više ne može priuštiti. Inače, bio je frizer mnogim zvijezdama današnjice, a u spomenuti hotel uselio se prije koji mjesec nakon što je razbio prozore na luksuznom imanju Regent's Park na kojem je živio. Britanski The Sun prenio je njegovu objavu s društvenih mreža u kojima obaviještava prijatelje i pratitelje da je postao beskućnik.

- Tri godine su prošle od smrti ikone Georgea Michaela i odvjetnici još uvijek nisu ništa riješili, tako da posljednjih nekoliko dana spavama na ulici u Covent Gardenu umjesto da sam u svom domu. Uzeli su mi ključ pomoću trika kojeg su smislili i sada dva mjeseca kasnije još uvijek nemam nikakve novosti. Kakva je jeftina ikona ovaj George je**** Michael - ljutito je napisao Fadi koji je ovih dana nakon što su mu prišli novinari zanijekao da mu je George bivši partner.

Inače, Fadi i Michael bili su u vezi od 2012. godine pa sve do njegove smrti i upravo je on pronašao beživotno tijelo glazbenika te je tvrdio da se radilo o samoubojstvu, ali je u ožujku 2017. potvrđeno kako je Michael umro prirodnom smrću. Imanje na kojem je donedavno živio, Fadi je napuštao samo noću, a njegova obitelj, prema izvorima Daily Stara, htjela je da bivši frizer zatraži stručnu pomoć. Podsjetimo, prošlo je dvije i pol godine od smrti čovjeka božanstvenog glasa i karizme Georgea Michaela. Bez legendarnog glazbenika svijet je ostao točno na Božić 2016. godine, a od tada pa sve do srpnja ove godine nije bio poznato kome će ostati bogatstvo koje je, kako pišu britanski mediji, procijenjeno na 98 milijuna funti. Silne milijune pjevač je ostavio svojim najbližim prijateljima i obitelji, a na iznenađenje mnogih iz oporuke je izostavio dvojicu muškaraca s kojima je proveo veliki dio svog života.

Riječ je o njegovim bivšim partnerima Fadiju Fawazu i Kennyju Gossu koji su nakon čitanja oporuke ostali praznih rukava.Najveći dio imovine i većinu nekretnina u nasljeđe su dobile pjevačeve sestre Melanie i Yioda, dok je nešto skromniji dio pripao ocu Kyriacosu te prijateljima. – George je bio iznimno odan i blizak s ocem i sestrama, stoga ne čudi to da se pobrinuo da budu zbrinuti do kraja života. Lijepa je gesta da se sjetio i bliskih prijatelja i suradnika, a kome će od njih pripasti dio bogatstva odlučit će njegova sestra Yioda jer je Michael znao da će ona napraviti najbolje – otkrio je izvor blizak pjevaču.



Doznavši za to Fadi je u bijesu ovog srpnja demolirao Georgeovu vilu vrijednu 41 milijun kuna, a policija ga je ulovila nakon što su ih pozvali susjedi koji su ga vidjeli na krovu.

– Policijski službenici nisu našli muškarca na krovu nego u kući koja je bila demolirana. Zbog toga su u pomoć pozvani i vatrogasci – kazali su iz londonske policije nakon što je Fawaz odveden u pritvor. Inače, Fadi je u toj vili živio poslijednje tri, nakon smrti glazbene zvijezde. Od nasljedstava vrijednog 600 milijuna kuna nije dobio ništa.