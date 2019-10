Domaći glumac uskoro pred oltarom: 'Rekla sam preglasno 'DA'! Za najveću ljubav'

Dino Rogić, poznatiji kao Jure Penava iz serije ''Na granici'', koja se već drugu sezonu prikazuje na Novoj TV, zaručio se nakon četiri godine veze.

– Naša prva zajednička fotka, a sada nakon više od četiri godine rekla sam preglasno DA za vječni smijeh, ludovanje, avanture, poštovanje, prijateljstvo i najveću ljubav ikad s najboljim partnerom ikad igdje! What you seek is seeking you – napisala je Mirna Dizdarević, buduća supruga simpatičnog glumca, ispod fotografije objavljene na društvenim mrežama. Kroz heštegove je otkrila i slatki nadimak buduće obitelji, Dizdarogići.

Mirna i Dino sreću su podijelili s pratiteljima na Instagramu, a čestitala im je i glumica Martina Stjepanović, koja u seriji glumi njegovu suprugu, Lidiju.

– Rekao bih, budući da je pristala, da je prosidba prošla izvrsno. Ne bih rekao da je bila klasična romantična prosidba sa svijećama, ružama i zvjezdanim nebom, ali mogu otkriti da smo bili na planini i da sam radio sve što je živcira dok mi nije zaprijetila da mi jedino prsten može spasiti život. Tu sam izabrao život, zajednički. Planiram to od trenutka kad sam je upoznao, no kako ju je jako teško izbaciti iz takta i iživcirati, morao sam dugo planirati – rekao je Dino za Showbuzz. Nadodao je da vjeruje da je očekivala prosidbu, ali ne i u tom trenutku.

Upoznali su se u Sarajevu, kada su oboje još bili studenti. Dino je za portal ispričao kako vjeruje da su njegovi plesni pokreti bili ono čime ju je osvojio tada, a osvaja je i danas. O detaljima svadbe ipak još nije mogao ništa više reći.

– Planirali smo jedno malo vjenčanje s 400 do 500 ljudi, šalim se, naravno. Još nemamo datum, ali ciljamo proljeće ili ljeto – otkrio je Dino.