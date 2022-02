Bivšem HRT-ovom voditelju davali su samo mjesec dana života: 'Danas sam jači nego ikada'

U novoj sezoni "Plesa sa zvijezdama" koji starta uskoro na Novoj TV, svoje plesne vještine publici i žiriju će pokazati i televizijski voditelj Matija Lovrec. O novom izazovu i plesovima koji mu idu bolje te plesnim stilovima kojih se pribojava otkrio je u intervju.

- Najbolje od svih plesova mi ide sentiš. Ako je to uopće stil. Naslonjen na partnericu lagano vučeš noge. A za stvarno, mislim da bi mi najlakše išao, da sam ikada plesao, neki rock’n’roll. Cijela produkcija je na najvišem nivou i imamo najbolje uvjete za vježbanje, pa se nadam da ću savladati sve stilove koji se od mene očekuju. Bojim se latinoameričkih stilova, znaju biti naporni i brzi, a u mojim godinama je to teško pratiti! No, dat ću sve od sebe kako bi opravdao povjerenje produkcije i svih koji će mi dati podršku - rekao je Lovrec u intervju za Dnevnik.hr.

U prosincu prošle godine u povodu Svjetskog dana moždanog udara i kampanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo čije je zaštitno lice Lovrec je podijelio svoje iskustvo s bolesti i dijagnozom s kojom se suočio prije 15-ak godina.

– Svakog jutra kad otvorim oči sretan sam što sam živ, što je preda mnom novi dan s poslovnim i privatnim izazovima. Prije 15 godina, kada sam zbog dijagnoze aneurizme bazilarne arterije završio na kirurškom stolu, liječnici su mi davali samo mjesec dana života – ispričao je Lovrec za Gloriju prije dva mjeseca.

Matija je pretrpio 16 moždanih udara u raznim prilikama i društvima, a uzroci bolesti su stres, visoki tlak i pušenje i zato je odlučio promijeniti svoje navike i uspio se zauvijek riješiti i ovisnosti o nikotinu. U intervju koji je dao povodom svog angažmana u "Plesu sa zvijezdama" osvrnuo se i na svoje zdravlje i rekao: - Nikada ne znate što se krije u vašem tijelu i koje bolesti nosite. Ako na vrijeme dijagnosticirate bolest i krenete odlučno u borbu, sve je moguće. Prošao sam sve, a danas sam jači nego ikada! I mentalno i fizički.

