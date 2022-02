S 12 godina pobijedio je u poznatom srpskom showu, a zbog ove pjesme favorit je ovogodišnje Dore

Pjesme koje će se natjecati na ovogodišnjoj Dori prvi su put u cijelosti objavljene i prije samog natjecanja. I upravo zahvaljujući tome jedno se ime istaknulo među brojnim već poznatim glazbenim imenima. Marko Bošnjak, 18-godišnjak iz Prozor-Rame u BiH, u samo tri dana s pjesmom “Moli za nas” dospio je na četvrto mjesto hrvatskog trendinga na YouTubeu s više od 165 tisuća pregleda.

Riječ je o najmlađem natjecatelju ovogodišnje Dore koji će 19. veljače debitirati na opatijskoj pozornici, a pod svjetlima velikih pozornica već se dokazao. Marko je već kao 12-godišnji dječak pokazao da se zna istaknuti u masi odnijevši pobjedu u popularnom srpskom showu “Pinkove zvezdice”, a ovog puta pokušat će izboriti odlazak na Eurosong s pjesmom koju potpisuju Vlaho Arbulić i Mihovil Šoštarić.

Debitant u Opatiji

– “Moli za nas” je pjesma koja je savršen glazbeni prikaz mojih emocija i emocija većine ljudi danas. Smatram da će se svatko moći pronaći u jednom segmentu pjesme i nadam se da će ostaviti onakav dojam kakav priželjkujem – govori nam Marko koji o odlasku na Eurosong mašta još od malih nogu. – Ideja o prijavi i odlasku na Eurosong moja je velika želja koju imam još djetinjstva. Već sam sad iznimno sretan što sam korak bliže ostvarenju tog cilja sa svojih 18 godina – napominje mladi glazbenik koji trenutačno pohađa srednju školu za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Uskladiti školske obveze i rad na profesionalnoj glazbenoj karijeri ne predstavlja mu problem.

Foto: Privatna arhiva

– Mislim da je sve moguće uz dovoljno truda. Profesori zasad imaju razumijevanja i neki od njih su mi velika podrška – ističe Marko.

Glazba mu nije upisana u “genetski kod”, u njegovoj obitelji nema glazbenika, a njegov je talent sasvim slučajno otkrila jedna časna sestra. – Kao mali pjevao sam u crkvenom zboru, a moj talent otkrila je časna sestra koja je predvodila zbor. Ona je glavni “krivac” za početak mog glazbenog puta – iskren je Bošnjak koji je svojim izvedbama pjesama “Što te nema” i “One Night Only” još kao dječak rasplakao tisuće ljudi diljem bivše države, a iskustvo koje nosi iz sudjelovanja u “Pinkovim zvezdicama” definitivno mu pomaže u pripremama za

Doru.

– Od “Pinkovih zvezdica” do danas nastavio sam brusiti svoj glazbeni talent, stvarati i tražiti nove prilike u glazbenoj industriji, školovati se, snimati obrade na svome YouTube kanalu i proživljavati svoje tinejdžerske godine kao i svi ostali vršnjaci. To je jedno predivno iskustvo koje mi je bilo odskočna daska i priprema za puno stvari koje me čekaju u životu. Na eurovizijskoj pozornici se mogu zamisliti, i to je cilj na kojemu radim – samouvjereno kaže Marko. Spreman je, kaže, suočiti se i s kritikama koje je u današnjem svijetu gotovo nemoguće zaobići.

Rad na sebi

– Spreman sam i na pozitivne i na negativne reakcije. Planiram svaku konstruktivnu kritiku uvažiti, svaku pohvalu i dobar komentar osjetiti i pretvoriti u motivaciju za daljnji rad. Negativnih komentara uvijek je bilo i bit će, a ono što je moja dužnost jest da se fokusiram na rad na sebi i svojoj glazbi tako da me negativni komentari pretjerano ne brinu – govori Marko. Nakon nastupa na Dori u planu mu je raditi na autorskoj glazbi i probiti se na svjetsko glazbeno tržište.

Foto: Privatna arhiva

– Trenutačni fokus je odraditi nastup na Dori točno onako kako smo ga zamislili i dati 110% od sebe. Osim pjesme koja ipak izlazi nakon Dore, u planu mi je nastaviti objavljivati svoju glazbu i jednoga dana započeti inozemnu karijeru – kaže Marko. A uz to marljivo će raditi i na svom obrazovanju. – Planiram upisati faks te imam veliku želju studirati vani, ako mi to okolnosti dozvole. Još ću dobro istražiti sve opcije koje imam na raspolaganju, ali finalnu odluku donosim za nekoliko mjeseci – kaže za kraj Marko Bošnjak.

