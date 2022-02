Hus o Prljavom kazalištu: 'Aki je preminuo, od njih ni pisma ni razglednice. Meni nitko nije izrazio sućut'

Vođa Parnog valjka, Husein Hasanefendić Hus (68) progovorio je o danima nakon smrti kolege i prijatelja, Akija Rahimovskog koji je preminuo 22. siječnja ove godine. Hus je gostovao u emisiji 'Pressing' televizije N1. U razgovoru je podijelio kako ga je smrt Rahimovskog potpuno shrvala te je dodao i da mu nitko od članova Prljavog kazališta nije izrazio sućut.

- Ja s njima nemam nikakav problem, ali baš i nema neke komunikacije. Pa evo, ne znam, Aki je preminuo, ni pisma ni razglednice. Meni nitko nije izrazio sućut, neću griješiti dušu, ne znam… - kazao je glazbenik.

Dodao je i da s njihove strane nema suparništva između bendova, ali odlučio je ispričati što se dogodilo i zašto ne komuniciraju.

- Znam otkud je krenulo, mogao bih pričati priču, imali smo zajedničkog menadžera kojeg sam ja u jednom trenutku otpustio, nismo se više slagali, Jajo i ja smo o tome pričali i prije, i on je bio nezadovoljan, ali sad kad je menadžer ostao samo njihov, onda se on potrudio, ali je onu klasičnu ‘podijeli pa vladaj’… Mislim, što da vam kažem, na mom magnetofonu koji sam im dao džabe je snimljen koncert u Domu sportova i ‘Ruža’ uživo i to. Neki razlog se desio, spletke, ali Bože moj, svatko odlučuje za sebe - prisjetio se Hus.

Inače, trenutačno kreću pripreme za rasprodani koncert koji će se 6. ožujka održati u Areni Zagreb na kojem će nastupiti poznati glazbeni gosti. Među njima je i Gibonni koji je svoje sudjelovanje potvrdio na društvenim mrežama, a iz krugova bliskih bendu može se čuti da će Akijeve pjesme tog dana pjevati i odnedavni član grupe Whitesnake Dino Jelusić. No jedno je sigurno, Aki svoju zamjenu neće imati, a to je potvrdio i suosnivač grupe Husein Hasanefendić Hus nakon Akijevog ispraćaja na Mirogoju.

