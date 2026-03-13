Naši Portali
BORBA S BOLEŠĆU

Vedrana Rudan se prisjetila trenutka kada su joj liječnici rekli najgoru vijest: 'Za toliko se možeš pripremiti'

VL
Autor
Vecernji.hr
13.03.2026.
u 09:20

Poznata spisateljica Vedrana Rudan na svom blogu “Djevojka u zagrljaju metastaza” nastavlja s brutalnom iskrenošću pisati o svojoj borbi s teškom bolesti

Vedrana Rudan, autorica poznata po svom oštrom peru i beskompromisnim stavovima, svoju je prepoznatljivu iskrenost usmjerila na najintimniju bitku, onu za vlastiti život. Nakon što joj je dijagnosticiran rijedak i agresivan rak žučnih kanalića, svoj blog je pretvorila u kroniku suočavanja sa smrtnošću, pišući pod naslovom “Djevojka u zagrljaju metastaza”. Upravo je ondje podijelila s čitateljima trenutak kada su joj liječnici priopćili koliko joj je vremena preostalo.

- U Zagrebu su mi rekli, tri mjeseca. Je*iga - napisala je Rudan. Za nju, to nije bila smrtna presuda, već oslobađajuća informacija koja čovjeku daje konkretan rok. - Tako treba razgovarati s bolesnicima. U tri mjeseca se možeš organizirati, opustiti, shvatiti da će umrijeti i svi oko tebe, odlučiti tko će ti doći na pogreb - objasnila je svoj pogled na situaciju.

Vedrana Rudan sve šokirala bolnom ispovijesti: 'Zazivala sam smrt, odgađanje je najveća kazna'
Rijeka: Vedrana Rudan predstavila knjigu Puding od vanilije na 14. vRIsku
1/13

Ta informacija, koliko god teška bila, za Rudan predstavlja i svojevrsnu utjehu. - 'Tri mjeseca' je i utjeha. Daje ti vremena da analiziraš što si sve krivo napravio, koga si trebao poslati u ku*ac, srećom, još imaš vremena - navela je u svom stilu, ističući kako joj je bolest omogućila da se oslobodi lažnih prijateljstava i banalnih društvenih obaveza.

Bolest je, međutim, ogolila i odnose s najbližima, donoseći bolne spoznaje. Rudan je opisala razgovor sa sinom koji ju je nakon saznanja o dijagnozi upitao: - Mama, kako ćemo podići troje djece -  što je prokomentirala riječima: - Svijet je poludio - poručila je. Posebno je snažan dojam na nju ostavio razgovor s kćeri, kojoj je u trenutku očaja izustila: - Čitav moj život je laž - zavapila je Rudan, a odgovor koji je dobila bio je istovremeno otrežnjujući i poražavajući. - Stara, svačiji je život laž, da nije sve bi nas istina pobila u dvadesetoj - rekla je kćerka.

FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio
Rijeka: Vedrana Rudan predstavila knjigu Puding od vanilije na 14. vRIsku
1/27

Sva ta iskustva, od liječničkih prognoza do obiteljskih razgovora, dovela su Rudan do konačne spoznaje o samoći s kojom se čovjek suočava na kraju puta. Iako je u početku bila među rijetkim pacijentima koji su mogli biti operirani, bolest se vratila u obliku brojnih metastaza. Ta ju je činjenica, piše, spasila od lažne tuge i žaljenja. - Da se svo ovo s*anje nije odužilo ja bih umrla u miru i spokoju ispraćena kuknjavom svojih najdražih. Ovako ću na svom pogrebu biti samo ja u pratnji sebe - zaključila je spisateljica u jednoj od svojih potresnih objava.
