Bivša miss turizma napustila Hrvatsku: Ljudi su me pokušavali uvjeriti kako je ovo veliki financijski izdatak koji nema smisla

Jelena Katarina Kapa (33), nekadašnja nositeljica titule Miss turizma, manekenka i voditeljica, proteklih je mjeseci okrenula novu životnu stranicu. Adresu u Hrvatskoj zamijenila je onom na Cetinju, gradu svojih predaka u koji se oduvijek željela vratiti. Uselila se u obiteljsku kuću u Crnoj Gori staru 300 godina te se samostalno upustila u njezinu potpunu obnovu. - Renovacija ove kuće za mene znači sve(mir), očuvanje ognjišta, održavanje obitelji na okupu, uostalom koliko gradim kuću, toliko još više gradim sebe. Izašla sam iz zone komfora, digla kredit, bacila se u renovaciju kuće van EU, sama vodim radove, organiziram radnike, nabavljam materijale....ovo je baš trenutak u kojem je jasno da nekada moraš hrabro zakoračiti kako bi ispunio svoje snove. Ima li ljepšeg poklona da osim kuće, čovjek sam sebi pokloni snažniju verziju sebe - rekla je za Net.hr.

Komentirala je i izazove te organizaciju ovakvog projekta. - Mislim da je u svakom slučaju veliki izazov danas graditi, pogotovo kad je žena sama u toj priči i osim što držim sva četiri zida kuće, držim i financije i svoju glavu hladnu da se ne zanosim i da održim fokus. Svaki izazov koji mi je došao na put prihvaćam kao dio procesa. Najveći izazov od početka mi je bio boriti se s ljudima koji su me pokušavali uvjeriti kako je ovo veliki financijski izdatak koji nema smisla, danas ti isti ljudi imaju još veći izazov priznati da sam napravila pravu stvar - rekla je i nastavila:

FOTO Naš poznati par zajedno je 25 godina: Prekinuli su nakon pet mjeseci, on se oženi drugom ali ljubavi su dali novu šansu

- Nikada se nisam vodila kroz život financijskim profitom, u ovoj priči je profit po mene puno srce i sreća koja me prati u stopu. Mjesecima unatrag sam organizirala radnike i dogovarala termine i plan gradnje, smatram da je dobra organizacija pola posla. Moram priznati da sam za sada prezadovoljna s radnicima s kojima znam sjesti i okrenuti radove u koji minut veselja, neizmjerno me raduje i osnažuje što su ljudi na Cetinju uvidjeli moju želju za obnovom te svakodnevno uživam njihovu podršku i toplu riječ. Čisto srce i obraz nikada neće doći do zidova koji su neprobojni.

Uz nju je cijela njezina obitelj koja je od početka iznimno ponosna na njezinu odluku da obnovi njihov dom. Gradnju vodi sama, a najveća su joj podrška njezini najbliži koji razumiju i njezine suze, i smijeh, i uzbuđenje. To je oduvijek bila njihova obiteljska kuća, a iako je ona sada vlasnica na papiru, svi će oni imati ključ jer joj je velika želja da se u njoj ponovno svi okupljaju. Najveća joj je sreća što je starijim članovima obitelji omogućila obnovu njihove rodne kuće, vjerujući da im to donosi veliki spokoj, a njoj ponos i neizmjernu radost. - Svi imamo kuće u kojima smo rođeni i svi bismo htjeli da se u tim kućama svjetlo nikada ne ugasi - zaključila je Jelena.