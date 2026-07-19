Može li Zagreb ponovno biti kulturološki centar regije kakav je bio nekad? Teza je to s kojom smo započeli ovogodišnji ljetni mini-specijal, a kao što smo najavili u prošlom broju, ovoga puta u fokusu su nam vizualne umjetnosti, područje na koje se snažno naslanja obnova brojnih zagrebačkih muzeja i galerija. Uz institucije koje prolaze kroz opsežne obnove, posljednjih godina otvoreni su i novi izložbeni prostori te galerije koje privlače mlađu publiku i donose svjež pogled na suvremenu umjetnost.
Posljednjih nekoliko godina zagrebačka umjetnička scena postala je znatno življa. Dok se neke od poznatih institucija pripremaju za novo poglavlje, paralelno se razvija mreža manjih galerija i nezavisnih prostora koji su posljednjih godina postali mjesta susreta umjetnika, kolekcionara, kustosa i publike. O nekima od tih prostora već smo više puta pisali jer su svojim programom pokazali kako suvremena umjetnost može biti otvorena, pristupačna i zanimljiva široj publici.
Novi izložbeni prostori u Zagrebu privlače mlađu publiku i donose svjež pogled na suvremenu umjetnost
Muzej za umjetnost i obrt, jedna od najstarijih hrvatskih muzejskih institucija, uskoro otvara svoja vrata nakon opsežne obnove zgrade i prilagodbe suvremenim muzejskim standardima. Posjetitelji će ponovno moći istraživati bogat fundus u prostoru koji će spojiti povijesni karakter zgrade s novim tehnologijama i kvalitetnijim uvjetima za izlaganje i čuvanje zbirki
Komentara 1
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Ma dajte, najte, svaku šubu i bužu u ZG pretvarate u izložbeni prostor, a ni umjetnika ni umjetnosti. Sve hipet produkcija osrednjosti koja će pasti ko trula kruška na testu vremena