Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKROZ SE PROMIJENIO

Uživao je veliku slavu dok je glumio u 'CSI Miamiju', a na novim fotografijama ga nećete prepoznati

Foto: Nova TV
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
24.05.2026.
u 08:00

Nakon završetka serije 2012., David Caruso povukao se iz glume i rijetko se pojavljuje u javnosti

Zvijezda serije CSI: Miami David Caruso snimljen je nakon duže vremena u šetnji u Los Angelesu. Sedamdesetogodišnji umirovljeni glumac tijekom rijetkog izlaska iz svog doma odlučio se za ležerni outfit i bio je gotovo neprepoznatljiv, jedino što ga odaje je njegova prepoznatljiva crvena kosa do ramena, sunčane naočale i bež šešir, koji su njegovi zaštitni znakovi. Glumac je najpoznatiji je po ulozi detektiva Horatia “H” Cainea u hit seriji CSI: Miami. U toj je, Emmyjem nagrađenoj policijskoj drami glumio tijekom svih 10 sezona, od 2002. do 2012. godine. Lik je ponovno tumačio i u pojedinačnim epizodama serija CSI: NY i CSI: Crime Scene Investigation, a posudio je glas i za videoigru CSI: Miami. Nakon završetka serije 2012., povukao se iz glume i rijetko se pojavljuje u javnosti. Caruso je glumačku karijeru zamijenio radom u umjetničkoj trgovini i rijetko se pojavljuje na javnim događanjima. 

Prije dugog angažmana u CSI: Miami, glumio je detektiva Johna Kellyja u ABC-jevom serijalu NYPD Blue. U toj je seriji nastupao od 1993. do 1994. godine te je osvojio Zlatni globus za svoju ulogu. Što se privatnog života tiče, Caruso je bio tri puta u braku i ima više djece. Prvi put se oženio 1979. godine s Cheri Maugans, no razveli su se 1984. Nakon toga oženio je Rachel Ticotin 1984. godine, no brak je završio 1987., a imaju kćer Gretu. Treći put se vjenčao s Margaret Buckley 1996. godine, a taj je brak trajao više od desetljeća prije razvoda 2007. Ima i dvoje djece, sina Marqueza i kćer Palomu, iz veze s bivšom partnericom Lizom Marquez.
Ključne riječi
showbiz David Caruso CSI Miami

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Prijem predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović u prigodi Dana državnosti
5
Turks i Caicos

FOTO Evo kako izgleda velebno imanje Sokol Marića gdje je ugostio i svjetske face

Za vrijeme sedmodnevnog boravka Kylie i njeni gosti, među kojima su bili njena sestra Kendall, tadašnji dečko reper Tyga, prijateljice Hailey Baldwin i Bella Hadid bili su u vilama Pearl East i Pearl West. Na raspolaganju su Marićevi poznati gosti imali batlera i kuhara, privatnu plažu, teretanu, tursku kupelj, finsku saunu, dvoranu za masažu, teniske terene, dva privatna bazena s umjetnim vodopadom...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!