Uživao je veliku slavu dok je glumio u 'CSI Miamiju', a na novim fotografijama ga nećete prepoznati

Zvijezda serije CSI: Miami David Caruso snimljen je nakon duže vremena u šetnji u Los Angelesu. Sedamdesetogodišnji umirovljeni glumac tijekom rijetkog izlaska iz svog doma odlučio se za ležerni outfit i bio je gotovo neprepoznatljiv, jedino što ga odaje je njegova prepoznatljiva crvena kosa do ramena, sunčane naočale i bež šešir, koji su njegovi zaštitni znakovi. Glumac je najpoznatiji je po ulozi detektiva Horatia “H” Cainea u hit seriji CSI: Miami. U toj je, Emmyjem nagrađenoj policijskoj drami glumio tijekom svih 10 sezona, od 2002. do 2012. godine. Lik je ponovno tumačio i u pojedinačnim epizodama serija CSI: NY i CSI: Crime Scene Investigation, a posudio je glas i za videoigru CSI: Miami. Nakon završetka serije 2012., povukao se iz glume i rijetko se pojavljuje u javnosti. Caruso je glumačku karijeru zamijenio radom u umjetničkoj trgovini i rijetko se pojavljuje na javnim događanjima.

Prije dugog angažmana u CSI: Miami, glumio je detektiva Johna Kellyja u ABC-jevom serijalu NYPD Blue. U toj je seriji nastupao od 1993. do 1994. godine te je osvojio Zlatni globus za svoju ulogu. Što se privatnog života tiče, Caruso je bio tri puta u braku i ima više djece. Prvi put se oženio 1979. godine s Cheri Maugans, no razveli su se 1984. Nakon toga oženio je Rachel Ticotin 1984. godine, no brak je završio 1987., a imaju kćer Gretu. Treći put se vjenčao s Margaret Buckley 1996. godine, a taj je brak trajao više od desetljeća prije razvoda 2007. Ima i dvoje djece, sina Marqueza i kćer Palomu, iz veze s bivšom partnericom Lizom Marquez.