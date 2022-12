Bila je seks - simbol i najljepša Bond djevojka, a onda mjesecima nije izlazila iz kuće i napadaji panike su joj uništili život

Po mnogima ona je najljepša Bond djevojka, bila je seks - simbol, a jedna od kultnih filmskih scena je ona iz iz filma ‘9 i pol tjedana’ u kojoj se ona i Mickey Rourke prepuštaju strastima. Filmskim znalcima i obožavateljima ove glumice u ovim asocijacijama će odmah biti jasno kako se radi o legendarnoj Kim Basinger. Od srednjoškolskih dana bilo je jasno kako je čeka blistava karijera ili u modnom ili glumačkom svijetu. Sa samo šesnaest godina pobijedila je na Miss Junior natjecanju izvodeći pjesmu ‘Wouldn’t It Be Loverly’ iz mjuzikla "My Fair Lady", a ta izvedba je iznenadila njezine vršnjake iz škole koji su je uvijek smatrali povučenom.

Nakon izbora modni lovci na talente primijetili su ovu ljepoticu iz Athensa u Georgiji i uskoro je potpisala ugovor s modnom agencijom Ford. Njezini roditelji nadali su se kako će joj preseljenje u New York i rad u modnoj industriji pomoći da postane odvažnija i manje sramežljiva, ali Kim je i dalje bila plaha i dosta preplašena. Moda joj je bila zabavna, ali gluma je bila njezina velika ljubav i između snimanja editorijala i odlazaka na modne piste pohađala je i glumačku školu. U New Yorku je upoznala glumca Dalea Robinetta s kojim se preselila u Los Angeles koji je bio centar filmske industrije u dva tjedna nakon preseljenja dobila je ulogu u seriji ‘Starsky i Hutch'.

Na početku karijere imala je i dobrih i loših uloga, a uloga u filmu ‘Hard Country’ nije joj osigurala dobre kritike, ali joj ej donijela sreću u ljubavi jer je tada upoznala prvog supruga, vizažista Rona Snydera. U tom periodu počinju njezini veliki problemi s napadajima panike te i dalje ima manjak samopouzdanja iako joj se nude brojne uloge. Ron za to putuje s njom na sva snimanja kako bi joj bio podrška i bio je uz nju kad je prihvatila 1983. ulogu Bondove djevojke u nastavku "Nikad ne reci nikad", uslijedila je nakon toga naslovnica Playboya i novi filma "9 ipol tjedana" kojim je zapečatila svoju poziciju među najtraženijim glumicama Hollywooda. Unatoč svim uspjesima Kim je i dalje bila duboko nesigurna u sebe, a nakon razvoda od Rona imala je nekoliko veze, a na audiciji za ‘Muškarac za ženidbu’ upoznala je Aleca Baldwina za kojeg se uskoro udaje i postaju roditelji kćeri Ireland.

Ovaj brak je okončan 2001. godine, a već dugo prije toga bio je na rubu pucanja zbog Alecovog temperamenta i teških psihičkih stanja s kojima se Kim borila otkako je došla u Hollywood. Dugo je imala napadaje panike, a iz kuće u jednom periodu nije izlazila čak šest mjeseci. Tek je nedavno otvoreno progovorila kako je patila od agorafobije, straha od ljudi i prostora pa je imala panične napadaje, a o tome je pričala u emisiji kod glumice Jade Pinkett- Smith. - Morala sam ponovno naučiti voziti i dugi niz godina nisam htjela prolaziti kroz tunele u Malibuu. Sve me počelo činiti nervoznom i predstavljalo veliki posao u shvaćanju što trebam učiniti. Nisam izlazila iz kuće, odlazila na večere - ispričala je Kim.

VIDEO Zvijezda serije 'Kafić Uzdravlje': Preminula je glumica Kirstie Alley