Bijesni obožavatelji Supertalenta: 'Sramota živa, niti zna pjevati niti zna svirati'

Denis Barta pobjednik je ovogodišnjeg Supertalenta. Plesni klub Dance Queen i Siniša Matijević bili su iza njega, a Đulijano Jašarević i Vanesa Jakac plasirali su se među prvih pet.

Barta je za finalnu točku pripremio pjesmu Kemala Montena 'Vratio sam se živote' koja ima posebnu poruku, a Denisov otac Nebojša rekao je kako pjesma govori o bolesnim ljudima koji žeke ozdraviti i da će ju Denis prije izvedbe posvetiti njima prije izvedbe. Isto tako planiraju pola novca donirati bolesnoj djeci i djeci s invaliditetom.

No, nakon što je ovaj 20-godišnjak proglašen pobjednikom, na službeni Facebook profil Supertalenta krenuli su pristizati razni negativni komentari.

Foto: Facebook screenshot

"Sramota živa, niti zna pjevat niti zna svirat to što on radi može radit u okruženju obitelji i prijatelja a ne bit supertalent. Zanima me samo svi vi koji podržavate pobjedu Denisa hočete ga pozvat da vam svira na feštama zabavama ili svatovima, sramota, bolesno je na tisuće druge djece pa roditelji ne traže sažaljenje i emocijonalnom ucjenom iznuđuju pobjedu" jedan je od brutalnijih komentara obožavatelja.

Foto: Facebook screenshot

"Opet igrana karta sažaljenja. To nije supertalent! Dečko koji je crtao Luku i Teslu je za mene pobjednik!" komentar je obožavatelja ovog showa koji nije bio zadovoljan izborom pobjednika.

Foto: Facebook screenshot



"Dajte ljudi budite realni, pobijedio je samo zato jer su se gledatelji i produkcija sažalili nad njim. Baš me zanima tko bi od vas pustio npr. njegov CD u autu i to slušao. Realno, dečko ne zna pjevat i nema sluha nikako. Lijepo što se pokazao pred Hrvatskom i regijom, sve pet, ali ovo je nezaslužena pobjeda. A njegov otac je preproziran. Mogao je bit barem malo suptilniji i manje patetičan. Preko bolesnog sina se grebe za lovu." komentirao je drugi obožavatelj showa.