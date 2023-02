BBC na vijest o Beyonceinom velikom uspjehu stavio fotografiju glumice Viole Davis pa se ispričao

BBC NEWS u svom je jučerašnjem programu napravio grešku prilikom izvještavanja o "Beyonceionoj velikoj noći". Naime, uz vijest o Beyonce postavili su fotografiju slavne glumice Viole Davis (57). Inače, Beyonce je na dodjeli Grammyja koja se održala u noći s nedjelje na ponedjeljak osvojila čak četiri gramofona, čime je oborila rekord postavši glazbenica s najviše osvojenih Grammyja.

Beyonce accepts the award for Best Dance/Electronic Music Album for "Renaissance" during the 65th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 5, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS

BBC se zbog pogreške na posljetku i ispričao gledateljima.

#ICYMI: The BBC has apologised after showing an image of the actress Viola Davis during a news broadcast about the singer Beyoncé, who had become the most decorated artist at the #Grammys. pic.twitter.com/4aqTqDs1Ky