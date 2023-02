Predsjednik Hrvatskih Suverenista Pavliček dolazi kod Stankovića: 'U Srbiju ne može u Nu2 može'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" na službenoj je Facebook stranici emisije objavio kako je njegov novi gost Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista.

- U Srbiju ne može, u Nu2 može. Obožavatelji će reći "to mu dođe na isto", napisao je Stanković u objavi.

Podsjetimo, saborski zastupnik i član saborskog Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Marijan Pavliček pozvan je da u subotu 4. veljače prisustvuje 6. Šokačkoj večeri koju je u Vajskoj (Vojvodina) organiziralo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Antun Sorgg. Međutim, Pavliček na tu kulturnu manifestaciju nije na kraju došao jer mu srpska policija nije dozvolila ulazak u Republiku Srbiju.

– Krenuo sam put Vajske na poziv tamošnjih Hrvata ne razmišljajući o mogućnosti da mi neće biti dozvoljen ulazak u Srbiju. Nije pomoglo ni to što kao saborski zastupnik imam i diplomatsku putovnicu koja bi mi trebala garantirati nesmetan prelazak granice i kretanje po drugoj državi – rekao je Pavliček. Dodaje kako su mu na graničnom prijelazu Bogojevo uzeli diplomatsku putovnicu, nakon čega je uslijedilo trosatno čekanje bez bilo kakvog odgovora ili pojašnjenja.

– Srpski carinici i policajci bili su korektni, osim što sam tri sata sjedio u automobilu kao nekakav kriminalac. Na kraju su mi donijeli rješenje po kojem mi se zabranjuje ulazak u Republiku Srbiju jer, kako oni kažu, ugrožavam sigurnost države i njezinih građana.

Poslije toga mogao sam se samo okrenuti i vratiti u Vukovar – rekao je Pavliček.

Inače urednik i voditelj HRT-ove emisije ranije je odgovorio na pitanja gledatelja koje je zanimalo zašto u "Nedjeljom u 2" nije ugostio i političare iz HDZ-a. - U zadnje vrijeme redovito nas odbijaju gosti iz HDZ-a. Za najvažnije političke, društvene i ekonomske probleme često su upravo oni odgovorni i neodgovorno je da izbjegavaju najgledaniji politički talk-show. Nije smrtna opasnost, preživjet ćemo, ali s obzirom da puno vas pita zašto nema HDZ-ovaca - zato. - objasnio je Aleksandar Stanković na društvenoj mreži svoje emisije. Više od dva desetljeća emisija "Nedjeljom u 2" je u televizijskom eteru, a nova sezona je startala 4. rujna prošle godine kada smo razgovarali s HRT-ovim urednik i tom prigodom odgovorio nam je na pitanje osjeća li "zasićenje" nakon svih tih godina u emisiji "Nedjeljom u 2".

- Uvijek sam se rukovodio time da treba biti ustrajan u poslu koji radiš i zato sam odbijao ponude da krenem u neke druge izazove. Dobri intervjueri ponekad cijeli život vode jednu emisiju. Ne kažem da će to tako biti sa mnom, ali za sada me još uvijek u ovom poslu drži izazov da razgovaram s ljudima. Pred svaku emisiju imam tremu. Svaki gost mi je na neki način radost. Kada to tako više ne bude, morat ću otići. Da, osjetim zasićenje poneki put, ali onda dođe sljedeća emisija, novi gost koji još nikada nije bio i sve s leptirićima u trbuhu kreće iznova - odgovorio je Stanković.

