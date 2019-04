Barbara Kolar otkrila kako je 'stesala liniju' te kakve muškarce voli

Voditeljica showa "Zvijezde pjevaju" Barbara Kolar oduševila je gledatelje svojim izgledom i stesanom linijom. Mnoge je zanimalo koja je tajna njene nove linije, a voditeljica je za Story kazala kako nema velike tajne.

– Moje tijelo spremno je ''pohraniti'' sve što pojedem, a kako to nije puno ni u fazama kad mene ima puno, onda je jasno da su bilo kakvi rezultati vidljivi tek nakon duljeg ozbiljnijeg odricanja. Konkretno, jedem minijaturne obroke pune povrća uz kvalitetne proteine i masti, a od 1. siječnja 2018. nisam pojela ni zalogaj kruha, tjestenine ili slatkiša. Iskreno, mislim da bi na mome mjestu većina ljudi već bila kost i koža, a ja nikako da dođem na željenu težinu. Srećom sam tvrdoglava – rekla je Barbara dodavši da su žene same to nametnule.

Voditeljica je na pitanje o ljubavi odgovorila kako se nije teško zaljubiti nego je težak onaj korak više prema nečem dubljem i smislenijem .

– Ima jedna zgodna rečenica: Budi s muškarcem koji ti upropaštava ruž, a ne maskaru. Autora sam, nažalost, zaboravila, ali slažem se sto posto. Život je često ozbiljna pojava i muškarac u njemu ne bi trebao biti netko zbog koga plačeš, nego netko zbog koga se osjećaš sretno i voljeno. Mrgudi, dramatičari, egoisti, grubijani i srodni poluproizvodi definitivno nisu na popisu onoga što mi se sviđa – rekla je Barbara za Story.

Pogledajte video: Ovo su najkraći zvjezdani brakovi