Baby Lasagna odgovorio na optužbe za plagijat: 'Primijetio sam i ja da su dva takta slična'

Nakon što je u medijima osvanula vijest da refren pjesme Baby Lasagne 'Rim Tim Tagi Dim' podsjeća na pjesmu 'Party In My Head' banda Pain.

– Pjesma ''Rim Tim Tagi Dim'' neodoljivo podsjeća, a samim time potencijalno je i plagijat pjesme iznimno poznatog švedskog benda PAIN. Refreni su praktički identični. Refren je prvih osam taktova skoro jednak. Pa i tekstualno se ne razlikuju znatno – izjavio je za 24sata veliki obožavatelj ovih švedskih metalaca koji je i jedan od administratora njihova službenog fan pagea.

Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna, kaže da je prije par dana već dobio poruke obožavatelja švedskog benda oko refrena.

- Primijetio sam i ja da su nam prva dva takta slična, i onda se kasnije razdvajaju. Nisam nikoga svjesno krao - tvrdi Purišić.

- Ako me optuže za plagijat? To nije dobra vijest, ali takve su stvari česte u glazbenoj industriji. Eto, ne znam, vidjet ćemo - zaključio je.

Mnogi su se zapitali tko se krije iza zvučnog imena Baby Lasagna, a riječ je o glazbeniku Marku Purišiću koji se na Dori već natjecao 2019. s bendom Manntra. Tada je izvodio pjesmu ''In the shadows''. Osim toga surađivao je i s Marinom Jurićem Čivrom. Marko niže uspjehe i u inozemstvu.

Prošle godine u veljači dobio je priznanje za album "Ravenblack" grupe Mono Inc zato što je taj album zauzeo prvo mjesto na ljestvici OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS. Osim Marka, glazbom se bavi i njegov brat. Poznatiji je kao Val Perun i od 2022. godine je basist benda Mono Inc. Marko je pod imenom Baby Lasagna izbacio dvije pjesme, "IG BOI" te "Don‘t hate yourself, but don‘t love yourself too much".

