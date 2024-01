Mile Kekin na rođendan objavljuje live singl i započinje turneju

Na svoj 53. rođendan kantautor, ali i vrsni pripovjedač, Mile Kekin objavljuje prvi live spot za moderni rock klasik „Samo za taj osjećaj“, snimljen na koncertu u Vintage Industrial Baru krajem 2023. godine.

Uvertira je to u „Soundtrack za život - Live At Vintage“, koncertni album i istoimenu turneju. Album će biti objavljen 30. siječnja na svim streaming servisima, ali i kao koncertni nastup na YouTubeu. Aktualni Kekinov album "Nježno đonom“ predstavljen s novim bendom na koncertu u Vintageu naveliko hvali publika i kritika koja ga je uvrstila u 10 najboljih nacionalnih izdanja 2023., a sam ističe koncert kao jedan od najboljih u karijeri od 36 godina.

Fenomenalnom svirkom u krcatom Vintageu, Mile je s bendom publici dao i zadnji atom snage i tu se večer sve savršeno uklopilo i poklopilo, a kakav je to bio osjećaj, pogledajte u spotu za pjesmu "Samo za taj osjećaj“ – Live at Vintage:

"Samo za taj osjećaj“ je pjesma koja je nastala prije više od dvadeset godina i nalazi se na kultnom albumu Hladnog piva „Šamar“, a Mile se poetski prisjeća nastanka pjesme: „Bilo je to prije više od dvadeset godina kad sam se jednog jutra probudio star k'o Biblija. Danas se naravno pitam, koji mi je bio vrag ?

Kako to obično biva kod mene, odmah sam krenuo pisati pjesmu o tom osjećaju, kad sam još bio mlad, čupav i bezbrižan. Trebao mi tada netko reći da ne budem patetičan. Srećom nije jer inače nikad ne bih napisao 'Samo za taj osjećaj'. Kako je to pjesma o - da oprostite godinama, a kako danas baš punim još jednu, odlučio sam da mi bude prvi singl koji najavljuje koncertni album 'Live at Vintage'.“

