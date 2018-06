Autorica Mišinih i Oliverovih hitova otkriva kako se bori s opakom bolesti

Poznata autorica najvećih glazbenih hitova pjevača iz cijele regije, Marina Tucaković u veljači je otkrila da ima rak dojke i tada počela njena borba s ovom opakom bolesti.

U prvoj velikoj ispovijesti koju je dala za Kurir emotivno je progovorila o svojoj borbi s bolesti.

- Osjećam se dobro trenutno. Na odmoru sam. Ne mogu još uvijek u potpunosti biti dobro jer još uvijek primam terapiju i do potpunog oporavka proći će još dosta vremena - rekla je Tucaković. Pozitivnog je stava, ali svjesna je kako još ne zna da li je najgore prošlo.

- Nekad sam bolje, nekada lošije. Psihički sam ok, borim se i neću dopustiti da se predam. Što se tiče rezultata, oni su bili bolji i uskoro imam nove kontrole nakon kojih ću znati kakvi su novi nalazi - rekla je autorica. Dosta se pisalo kako je Tucaković već prije dvije godine napipala nepravilnost na dojci, a na pitanje zašto prije nije posjetila liječnike, kaže:

- To je bilo relativno zbunjujuće i čovjek se uvijek boji kako će poremetiti neki standardni život i tokove. Taj trenutak kad izađeš iz svog ustaljenog ritma i navika odmah si u strahu. Ne znam kako to objasniti, ali mislim da jednostavno nekada ne želite ljude zabrinjavati. O tome hoće li kao i dosad svoje novo životno iskustvo i borbu pretočiti u stihove, dosta odlučno kaže kako ne namjerava to raditi.

Foto: Pixsell

- Ako budem i dalje pisala, a vjerujem da hoću, to neće biti o ovom dijelu mog života. Što je bilo neka ostane tamo gdje je bilo - veli. Trenutno se povukla iz Beograda i u društvu prijateljice odmara u Vojvodini.

Iza 65-godišnje Marine ili, kako je od milja zovu, mamom estrade u Srbiji, uspješna je i bogata karijera te brojni hitovi. Upravo je Marina napisala legendarnu "Svi pjevaju, ja ne čujem" koju izvodi Mišo Kovač, a za Olivera Dragojevića napisala je "Što to bješe ljubav", za Magazin "Tri sam ti zime šaptala ime". Marina je zaslužna i za neke od najvećih Severininih hitova, poput "Gade", "Gas, gas" i "Tridesete".