Arnold Schwarzenegger ponovno sudjelovao u prometnoj nesreći: 'Nije to mogao izbjeći'

Glumac Arnold Schwarzenegger (75) navodno je u nedjelju u Los Angelesu sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je stradala biciklistica. Kako piše TMZ, žena na biciklu prešla je u traku kojom je vozio Schwarzenegger zbog čega je došlo do nesreće. Glumac nije ozlijeđen, dok je žena hitno prevezena u bolnicu.

Izvori iz policije kazali su da je žena skrenula lijevo ispred Arnolda prije nego što je imao priliku pritisnuti kočnice. Također je rečeno kako glumac nije vozio brzo, iako se žena nakon toga žalila na bolove.

- Žena je u stabilnom stanju i nema sumnje na alkohol ili drogu. Ne radi se ni o kakvom kaznenom djelu, kazali su izvori za TMZ i dodali da se radi samo o običnoj prometnoj nesreći. Schwarzenegger je nakon nesreće uzeo gospođin bicikl, pričvrstio ga za svoj auto i odnio u lokalnu trgovinu biciklima da ga poprave.

Podsjetimo, glumac je u siječnju prošle godine također sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći. Njegov SUV prevrnuo se na drugi automobil nakon što je glumac skrenuo na semaforu iako zeleno svijetlo još uvijek nije bilo upaljeno. Vozačica koja je zadobila teške ozlijede, nedugo nakon progovorila je o nemilom događaju.

- On mi je jedan od najdražih glumaca. Bog ga blagoslovio - rekla je Habiba tada, kojoj je jasno da to nije bio idealan način upoznavanja filmskog idola no, to ju neće spriječiti da svima ispriča što se dogodilo i to je bio uključen u nesreću.

Bivši guverner Kalifornije lani je stao u obranu Ukrajine i poslao poruku ruskim vojnicima. Ispričao je priču o svom ocu koji se borio za nacističku Njemačku u Drugom svjetskom ratu "potaknutom lažima njezine vlade". Tako se prisjetio kako je njegov otac nakon povratka iz Lenjingrada bio "fizički i psihički slomljen", ne samo zbog ranjavanja krhotinom granate, nego i zbog osjećaja krivnje koji ga je mučio.

"Ne želim da budete slomljeni kao moj otac", poručio je, "to nije rat za obranu Rusije kakav su vodili vaši očevi i djedovi".

Zvijezda Terminatora uputila je i poruku "onima na vlasti u Kremlju", upitavši ih "zašto žrtvuju te mlade ljude za svoje vlastite ambicije". Video je u četvrtak oko podneva imao više milijuna pregleda.

Vladimiru Putinu je poručio: "Vi ste počeli ovaj rat. Vi vodite ovaj rat. Vi ga možete zaustaviti".

