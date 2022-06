Anu Rucner i Danijela Majcena spojio je potres, a prijateljstvo je preraslo u suradnju i novu pjesmu

Ponekad teške životne situacije izrode iskrene i lijepe stvari, a dokaz tome je i prijateljstvo glazbenika Ane Rucner i Danijela Majcena. Spojio ih je potres te hvalevrijedna akcija prikupljanja sredstava za obnovu glazbene škole u kojoj je Danijel podučavao klarinet. Sličan senzibilitet, ljubav prema glazbi, ali i altruizam, razlozi su zbog kojih se rodilo prijateljstvo, kao i glazbena suradnja.

Nakon prve zajedničke pjesme, naziva "Today I’ll Be your Boy", kreativni duo Rucner-Majcen pripremio je novu pjesmu "Black Butterfly". Fantastičan spoj violončela i glasa prati tekst s dubokom porukom koji tjera na promišljanje. Pjesma prati leptira kroz jedan dan njegovog života, što je zapravo alegorija čovjeka i neizbježnog odrastanja. Od bezbrižnog djetinjstva u kojem nas podučavaju životnim vrijednostima do ulaska u svijet odraslih, gdje dječju naivnost i neiskvarenost zamjenjuju surovost, otuđenost i pravila sasvim drugačija od onih kojima su nas učili.

Ana Rucner i Danijel Majcen ponosni su na suradnju te se uvijek vesele zajedničkom stvaralaštvu.

-Zahvalan sam na luksuzu da se putem umjetnosti i glazbe mogu izraziti, kao i da sam se povezao s mojom dragom prijateljicom Anom- poručuje Danijel Majcen i dodaje kako pjesma Black Butterfly nosi univerzalnu poruku s kojom mnogi mogu poistovjetiti. Ana Rucner također za Danijela, koji potpisuje tekst, ima samo riječi hvale.

.-S Danijelom je uvijek prekrasno surađivati jer njegova djela odišu originalnošću i posebnom umjetničkom dubinom i istinom- te objašnjava kako je pjesma izvrstan odraz današnjeg svijeta.

Predivan, umjetnički spot ideja je Danijela Majcena, a realizirali su ga Marko Grubišić i Tomislav Klarić. Za vizualni identitet pobrinuli su se Ana Nikačević i Ivan Friščić (styling) te Saša Joković (makeup).

