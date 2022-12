Antonella uputila Messiju dirljivu poruku: 'Sada si prvak, a mi najbolje znamo koliko si trpio zbog ovoga'

U uzbudljivoj završnici Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru jučer je pobjedu odnijela reprezentacija Argentine, a nakon veličanstvene pobjede na Instagramu se oglasila i predivna supruga argentinskog kapetana Lionela Messija (35), 34-godišnja Antonella Roccuzzo. Messijeva odabranica pratitelje je ganula obiteljskom fotografijom na travnjaku odmah nakon dodjele pehara. - Svjetski prvaci! Ne znam ni kako da počnem. Tako smo ponosni na tebe. Hvala ti što si nas naučio da nikada ne odustajemo, da se moramo boriti do kraja. Ti si svjetski prvak, a mi najbolje znamo koliko si trpio i koliko si ovo želio postići. Idemo, Argentina - napisala je Antonela uz fotografije na kojima pozira sa slavnim suprugom i njihovim sinovima.

Jedan od najboljih nogometaša svijeta, Argentinac Lionel Messi osim uspješne karijere nogometaša ima i zavidan ljubavni život, a njegova ljubavna priča s manekenkom Antonellom Roccuzzo jedna je od najljepših. Naime, Messi je Antonellu upoznao još dok je imao samo pet godina i to preko njenog brata, a priča se kako je s deset devetogodišnjoj Antonelli slao ljubavna pisma i htio da mu postane suprugom, a ona mu je rado odgovarala na pisma.

Njih dvoje zajedno su od srednjoškolskih dana, a brzo joj je priznao da je ona "ona" prava za njega. No, javnosti ju je predstavio tek 2008. godine i tad je privukla veliku pozornost s obzirom da je Antonella jedna od onih supruga nogometaša koje pokušavaju čim više izbjegavati medije i javnost. Tek poneke crtice iz njihova privatnog života mogu se naći na njezinom Instagram profilu. Njih dvoje nakratko su se razdvojili kada se on preselio u Barcelonu sa svojom obitelji kako bi gradio karijeru nogometaša, a tada je Antonella ušla u vezi s drugim muškarcem. I on i Antonela su nastavili sa svojim životima.

Antonella je studirala stomatologiju, no studij je prekinula kako bi se posvetila komunikologiji. Ipak, na kraju se posvetila manekenstvu. Međutim, ponovno ih je spojila tragedija. Naime, Antonellin najbolji prijatelj poginuo je 2005. godine. Zbog te tragedije pala je u depresiju, prestala je ići na fakultet, zbog čega je Messi došao natrag u Argentinu da bi joj bio podrška. U međuvremenu je ona ostavila dečka, te dala šansu Messiju. Njih dvoje vjenčali su se 2017. godine u rodnom Rosariju, u Argentini, a na vjenčanje je pozvano oko 260 gostiju. Brojni igrači Barcelone gdje je u to vrijeme igrao. Podsjetimo, Messi je od 2004. godine igrao za Barcelonu, a tek od prošle godine prebacio se u Paris Saint-Germain.

Vjenčanje je "čuvalo" na stotine policajaca, kao i zaštitari koji su pazili hotel, a bilo je akreditirano i 150 novinara za posebnu press-zonu, iako nisu imali pristup cijelom prostoru. Uz to, zanimljivo je i kako je nogometaš zamolio sve goste da ne nose darove već da, koliko i ako mogu, uplate novac na račun njegove zaklade za pomoć djeci. Nakon vjenčanja, Messi je tetovirao usne njegove Antonelle na svom tijelu. Zajedno imaju i tri sina, najstarijeg Thiaga (10), Matea (7) te Cira (4). Prošle godine britanski mediji pisali su kako je Antonella za njihov dom u Parizu pronašla ni više ni manje nego - dvorac. Naime, prvih mjesec dana proveli su u luksuznom hotelu Le Royal Monceau, a ona je cijelo vrijeme tražila njihov novi, stalni dom u francuskoj prijestolnici. Vrijednost dvorca 'Pink Palace', smještenog izvan Versaillesa procjenjuje se na nešto više od 354 milijuna kuna (41 milijun funti), a poznat je po tome da je u njemu boravio i tadašnji predsjednik Charles de Gaulle, a na raspolaganju su 30 spavaćih soba, unutarnji bazen, teretane, nekoliko soba za djecu, čuvano parkiralište, privatno kućno kino i ogroman vrt.

