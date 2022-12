Gledatelji negoduju zbog pobjednika Supertalenta: 'Ovo je sprdačina, nema tu talenta, a trikovi su mu zastarjeli'

Iza nas je finale devete sezone Supertalenta pobjedu je odnio 27-godišnji iluzionist Magic Leon koji je publiku, ali i žiri ostavio bez teksta svojim mađioničarskim trikovima koje je na pozornici izveo uz pomoć supruge Monike. Osim što je osvojio titulu novog hrvatskog Supertalenta Magic Leon postao je bogatiji i za 200.000 kuna. - Želim se zahvaliti dragom Bogu što nas je poživio da možemo biti ovdje, da svjedočimo našu ljubav i ljubav prema poslu - kazao je Leon nakon proglašenja te posebno zahvalio voditeljima Igoru Mešinu i Frani Ridjanu koji su mu dodijelili zlatni gumb na audiciji, prijateljima i obitelji.

Inače, Leona je publika u Supertalentu mogla vidjeti još 2011. godine, no tada svojim trikovima nije ni približno zadivio kao sad. Uz njega najviše glasova publike osvojio je Flik Šenkovec te plesni duo Mia Kuleš i Ivo Štrkljević. U finalu su bili i pjevačica Farija Gaši, novosadski bend The Bad Week, multivoicer Mario Zovko, slovenski slavuj Kristijan Crnica, kantautor Dino Radosavac, harmonikaš Matej Jakša, plesačica na svili Ana Vukman, plesačica Ira Đerić Hasanac te članice plesnog kluba Spliters.

Odmah nakon finala na društvenim mrežama počele su pristizati i prve reakcije gledatelja. Mišljenja o pobjedniku i ovog su puta podijeljena. Dok neki smatraju da je Leon zasluženo odnio pobjedu drugi pak nisu ostali oduševljeni njegovim nastupom. Sudeći prema komentarima na službenoj Facebook stranici Supertalenta gledatelji negoduju što pobjeda nije otišla u ruke Mije i Ive.

"Svaki put jedno te isti trik, jozo bozo s ebaya..show teža namještaljka…dno dna", komentirao je jedan nezadovoljan gledatelj. "Ajmeee, kakva je ovo sprdačina!!! Ok, pobjednik je simpatičan međutim to je sve, nema tu talenta osim toga trikovi su mu zastarjeli bar 40 godina", nadovezao se drugi. "Dobar je, ali to nije supertalent. Bilo je puno boljih", nizali su se komentari nezadovoljnog dijela publike.

Najviše simpatija pobrali su plesači Mia i Ivo. "Leon je ok, ali supertalent definitivno nije. Mia i Ivo su top", "Mia i Ivo su pobjednici, ostalo teška sprdačina", "Mia i Ivo su trebali pobijediti, ali publika je odlučila drugačije. Čestitke Leonu", "Navijala sam za Miju i Ivu, ali opet bolje da je Leon pobijedio nego plesna skupina. I Leon je bio dobar", zaključila je jedna gledateljica.

