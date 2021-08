Antivakserica napala frontmena kultnog regionalnog benda, on je brutalno spustio

Društvenim mrežama širi se konverzacija s Facebook stranice popularne srpske grupe Paribrejkers. Naime, frontmen beogradskih rockera Zoran Kostić Cane pozvao je fanove na njihov koncert, a ispod ga je prozvala jedna antivakserica.

- Ako je ipak potreban test, onda od te slobode nema ništa! Je li tako, Cane? A što se testa tiče, ovo je test za sve. Ponekad se pitam kako bi se danas ponašali članovi benda EKV. Nekako ne mogu zamisliti da se Milan i Magi pretvaraju da su ludi za svime što se događa u svijetu, ovim hororom i totalitarizmom. Bi li podigli glas i pokazali slobodarski duh? Nikada nećemo saznati. Kad smo mladi svi smo ludi, ali nekako se s vremenom ono među nogama počne smanjivati. Tko god to ima u zrelim godinama, kralj je. Uz sve te maske, maske zapravo žestoko padaju. Zato me baš zanima postoje li uvjeti ili ne? Ako postoji, pozdrav zdravo i to je to . napisala je Canetu nezadovoljna žena protiv cjepiva i dobila kratak i jasan odgovor.

Foto: Facebook

"Kakve gluposti pišete", bio je odgovor Partibrejkersa koji je nasmijao njihove fanove.

"Kakva su oni gospoda", "Ma neka joj je rekao", "Umirem od smijeha, kraljevski" - samo su neke od reakcija ljudi.

