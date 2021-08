Severinina i Igorova ljubavna priča bila je kao scenarij filma

Nakon mjeseci nagađanja kako je njihovoj ljubavnoj priči došao kraj, jučer je i službeno došao kraj braku Severine (49) i Igora Kojića (33). Kako doznajemo sporazumni razvod braka potpisan je na zagrebačkom sudu, samo pet dana nakon što su podnijeli zahtjev.

Par je u braku bio šest godina, a više od godinu dana govorilo se o tome kako u braku između Severine i Igora više ne cvjetaju ruže. Već neko vrijeme nagađalo se kako Severina nije u dobrim odnosima s obitelji Kojić, a prema pisanju nekoliko medija u Srbiji navodno se Severina posvađala sa svekrom i svekrvom dok je bila u karanteni u njihovu domu u Beogradu.

Podsjetimo, Severinu i Igora je u veljači 2015. godine na njenom koncertu u Beogradu upoznao menadžer Edvin Softić, a već u travnju javnost je saznala da su zajedno. Par se vjenčao krajem rujna 2015. u crkvici u Balama na intimnoj ceremoniji, pa su zato u Beogradu odlučili napravit pravi “dernek” za sve prijatelje i suradnike. Za svadbenu predstavu u studenom iste godine pobrinuo se slovenski redatelj Tomaž Pandur s kojim je Severina surađivala na turneji "Dobrodošao u klub".

Na svadbu su se iz kuće mladoženjina oca Dragana Kojića Kebe dovezli u bijeloj Zastavi 101, popularnom stojadinu, koji je bio okićen cvijećemi balonima. Osmijeh im nije silazio s lica dok su trubači svirali “Đurđevdan”.

Ležerno odjeveni, mahali su fotoreporterima koji su se okupili iz cijele regije zabilježiti vjenčanje koje je brzo prozvano vjenčanjem desetljeća, a Keba im je donosio kavu i topli čaj kad su se požalili da su promrzli. Mladence je u dvorani ukrašenoj egzotičnim cvijećem i s tronom za kraljicu estrade dočekalo oko 600 gostiju. U salu su ušli koračajući crvenim tepihom.

Lepa Brena uživala je u društvu supruga, stigao je i niz srpskih folk zvijezda poput Dare Bubamare te Nade Topčagić koja je mladencima darovala ajvar. Stigli sui Goran Karan i Petar Grašo koji je i zapjevao prijateljici, baš kao i Saša Matić. Omiljena Sevkina dizajnerica Aleksandra Dojčinović bila je u društvu sportašice Sandre Perković, dizajner Ivica Skoko družio se s glumicom Ankicom Dobrić. Seve je došao nazdraviti i Nenad Ninčević, a da sve bude kao po špagi, brinuo se njezin menadžer i dugogodišnji suradnik Tomica Petrović te njezina kuma Andrea Čermak.

Lijepoj pjevačici haljinu za njezino srpsko vjenčanje koje je osmislila kao “komediju s pljeskavicama, lukom i ajvarom” dizajnirala je Matija Vuica. Treći put par se vjenčao tijekom zajedničkog boravka u Zanzibaru 2016. godine, a Severina je nosila ljubičastu haljinu tradicionalnog afričkog plemena i u pratnji Malajki stigla do Igora.

- Igor je prekrasan muškarac i dobar čovjek koji me voli i pazi u svakom trenutku. Blagoslovljena sam što ga mogu voljeti i što zajedno uživamo u životu. Velika je radost gledati kako se vole on i Aleksandar. Ali Igor nije mogao biti drugačiji jer je toplinu i iskrenost naslijedio od roditelja, Olje i Dragana, koje ja obožavam. I sretna sam što ću Draganu biti gošća na koncertu u Loznici. Iz ljubavi prema Igoru i prema Draganu - kazala je tada Severina i dodala kako svoje vrijeme posvećuje sinu i Igoru, koji je njezina ljubav do kraja života.

- Sve vrijeme posvećujem svom sinu i Igoru. Tamo gdje ima mnogo ljubavi nema mjesta za strah. Vjerujem u bajke i u ljubav do krajaživota. Ne znam što se danas sluša i što je moderno, ali kad slušate srce, nikad nećete pogriješiti. Pogotovo ako je vaše srce čisto. Moje srce mi je donijelo samo dobro. Donijelo mi je sina, Igora i pjesme koje pjevam, ljude koje imam za prijatelje, život koji živim- rekla je tada pjevačica za srpske medije.

Na pitanje 'Opraštate li lakše sebi ili drugima?' Severina jeodgovorila kako 'oprašta i teže slučajeve'.

- Nema toga što se ne može oprostiti jer čovjek tako ne da živi lakše,nego ionako ne može promijeniti prošlost. Živjeti u neoprostu je kao da sebi svako jutro svjesno stavljaš kamen oko vrata - izjavila je Severina 2015. godine.

Severina je posljednji put javno izrazila ljubav suprugu početkom 2020. godine. Tada je u emotivnom statusu na društvenim mrežama

napisala koliko joj znači njegova potpora.

- Volim njegovo hrabro srce, njegov karakter, njegove osobine i osobnost... I zato što me uvijek čvrsto drži za ruku... I kad se penjem gore i kad padam... Hvala ljubavi. I hvala Bogu - napisala je Severina pokraj fotografije s Igorom snimljenoj u crnogorskom

Petrovcu, gdje je nastupala drugog dana 2020. godine.

Pjevačica je prvi mjesec karantene provela u Beogradu, no tada je, čini se, došlo do svađe s Kojićima, nakon koje Severina i Igor više nisu viđeni zajedno u javnosti. U srpnju prošle godine su se prestali pratiti na društvenim mrežama, a sada i službeno nisu više zajedno.

