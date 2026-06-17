FOTO Je li moguće da ovako izgleda mjesec nakon poroda?! Najseksi novinarka pokazala obline u bikiniju

Najpoznatija sportska novinarka Diletta Leotta prije samo mjesec dana rodila je svoje drugo dijete, sinčića Leonarda, no već se vratila objavljivanju seksi fotki na društvenim mrežama. Početak Svjetskog nogometnog prvenstva obilježila je fotografijama u bikiniju koje su pokrenule lavinu komplimenata na račun njezinog izgleda.
Najpoznatija sportska novinarka Diletta Leotta prije samo mjesec dana rodila je svoje drugo dijete, sinčića Leonarda, no već se vratila objavljivanju seksi fotki na društvenim mrežama. Početak Svjetskog nogometnog prvenstva obilježila je fotografijama u bikiniju koje su pokrenule lavinu komplimenata na račun njezinog izgleda.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
- "Najljepša mama u Italiji, a možda i na svijetu", "Vratila se na velika vrata" - samo su neki od komentara.
- "Najljepša mama u Italiji, a možda i na svijetu", "Vratila se na velika vrata" - samo su neki od komentara.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Međutim, nisu svi oduševljeni atraktivnim izdanjima Talijanke. - Prelijepa si, ali za normalne žene, koje su nakon poroda iscrpljene i treba im najmanje šest mjeseci da se vrate u formu, ovo nije lijepa poruka - glasi kritika jedne pratiteljice.
Međutim, nisu svi oduševljeni atraktivnim izdanjima Talijanke. - Prelijepa si, ali za normalne žene, koje su nakon poroda iscrpljene i treba im najmanje šest mjeseci da se vrate u formu, ovo nije lijepa poruka - glasi kritika jedne pratiteljice.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Leotta je u braku s njemačkim vratarom Lorisom Kariusom, a uz sinčića Leonarda imaju i kćerkicu Ariju iz kolovoza 2023. godine.
Leotta je u braku s njemačkim vratarom Lorisom Kariusom, a uz sinčića Leonarda imaju i kćerkicu Ariju iz kolovoza 2023. godine.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: instagram.com/dilettaleotta
Share
Podijeli
Foto: instagram.com/dilettaleotta
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: instagram.com/dilettaleotta
Share
Podijeli
Foto: instagram.com/dilettaleotta
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli

Ne propustite

1/