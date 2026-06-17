FOTO Je li moguće da ovako izgleda mjesec nakon poroda?! Najseksi novinarka pokazala obline u bikiniju
Najpoznatija sportska novinarka Diletta Leotta prije samo mjesec dana rodila je svoje drugo dijete, sinčića Leonarda, no već se vratila objavljivanju seksi fotki na društvenim mrežama. Početak Svjetskog nogometnog prvenstva obilježila je fotografijama u bikiniju koje su pokrenule lavinu komplimenata na račun njezinog izgleda.
Međutim, nisu svi oduševljeni atraktivnim izdanjima Talijanke. - Prelijepa si, ali za normalne žene, koje su nakon poroda iscrpljene i treba im najmanje šest mjeseci da se vrate u formu, ovo nije lijepa poruka - glasi kritika jedne pratiteljice.