Antiheroj Amerike i Donalda Trumpa je homoseksualac, ovisnik o drogama i obožavatelj oružja

Dok mjere opreza popuštaju i ljudi masovno izlaze iz karantene te se polako vraćaju normalnom životu, na početku te situacije činilo se da je nekoliko stvari ujedinilo svijet. Bojali smo se neizvjesnosti, igrali smo Animal Crossing na Nintendo Switchu (13 milijuna kopija igre prodano je diljem svijeta u prva tri mjeseca od izlaska te 55 milijuna prodanih konzola u tri godine), pridržavali se uputa nadležnih i gledali dokumentarac Tiger King na Netflixu (34 milijuna ljudi). Iako pristup tom streaming servisu mnogi naši sugrađani još nemaju, oni koji su otvorili račun iznenađeni su događajima u privatnim zoološkim vrtovima u Americi.



Smrt, velike mačke i horda nesvakidašnjih ekscentrika zaokupili su pažnju mnogih koji su žudjeli za bijegom od stvarnosti. Nekoliko mjeseci nakon početka prikazivanja, mnoge još uvijek zanimaju nove informacije o osobama koje smo upoznali tijekom osam epizoda fantastičnog dokumentarca, a priča svaki dan postaje sve nevjerojatnija. Tiger King prati život Joea Exotica, vlasnika privatnog zoološkog vrta specijaliziranog za brigu o tigrovima, lavovima, čimpanzama i aligatorima. Joe ima tzv. fudbalerku, homoseksualac je, ovisnik o drogama, pjevač, obožavatelj oružja i kandidat za predsjednika SAD-a, a osuđen je na zatvorsku kaznu od 22 godine jer je pokušao naručiti ubojstvo svoje najljuće protivnice, vlasnice utočišta za tigrove Carole Baskin.

YouTube serijal

Njegov život toliko je zaintrigirao javnost da je produkcijska kuća CBS odlučila o njemu snimiti igrani film u kojem će glavnu ulogu igrati glumac Nicolas Cage. Iako je Joe, kojemu je najveća želja u životu zapravo uvijek bila postati svjetska zvijezda, sretan zbog toga što će biti ovjekovječen na filmskom platnu, dodatni udarac, nakon zatvorske kazne, dala mu je američka država Oklahoma, koja je njegov ZOO predala njegovoj najvećoj neprijateljici Carole Baskin. Priču o dokumentarcu teško je započeti. I obožavatelji i kritičari suglasni su u jednome, ovdje ne postoji početak i kraj, već jednostavno apsolutno bizarni vrtlog koji svake sekunde postaje sve zapetljaniji. U prvoj epizodi upoznajemo Exotica, Carole Baskin i dr. Bhagavana Antlea, koji zapravo nije nikakav doktor već vođa sekte koji prakticira poligamiju i uzdržava nekoliko supruga. Baskin se predstavlja kao sušta suprotnost Exotica i Antlea, ali to ne pokazuje svojim djelima. Opsjednuta je velikim mačkama, u ormaru ne posjeduje komad odjeće koji nema neki tigrasti uzorak ili ne sliči na leopardovo krzno, a istim uzorcima ukrasila je interijer i eksterijer kuće u kojoj živi sa suprugom Howardom. Ona pokušava spasiti tigrove, no i sama ih drži u kavezima te naplaćuje ulaz posjetiteljima. Joe ju je u dokumentarcu optužio i za ubojstvo supruga koji je poginuo u avionskoj nesreći, a tvrdi da je ona kriva što su na njega bijesne udruge prijatelja životinja.

Osim njih, u dokumentarcu se pojavljuje i Jeff Lowe, američki poduzetnik koji Exoticu želi pomoći da zadrži tigrove, kada zoološkom vrtu zaprijeti zatvaranje zbog nedostatka novca. U Exoticovu životu veliku ulogu igraju i dvojica njegovih supruga, John Finlay i Travis Maldonado. Obojicu ih je zaveo kada su tek zakoračili u punoljetnost te s obojicom stupio u brak u maloj ceremoniji za najbliže prijatelje.

Sve je zabilježila kamera, kao i ostale bitne trenutke u njegovu životu. Naime, Joea su mnogi prije dokumentarca upoznali i preko njegovih videa na YouTubeu. Kanal JoeExoticTV trenutačno ima 327 tisuća pretplatnika i na njemu se mogu vidjeti svi videi koje je snimao u vlastitu studiju. Ipak, samo jednim pojavljivanjem na nacionalnoj televiziji zaintrigirao je producenta Ricka Kirkhama. Producent je htio snimiti i reality show o Exoticovu životu, a on mu je dopustio, no samo pod uvjetom da producira njegov YouTube serijal.

Nažalost, usred snimanja realityja dogodila se nesreća i izbio je veliki požar, a sve što je Kirkham dotad snimio nestalo je u plamenu. Istina, on i Exotic su se prije toga posvađali oko autorskih prava, pa neki sumnjaju da je Exotic sam zapalio svoj studio u kojem je bio sav materijal koji je producent do tada snimio. U YouTube emisiji redovito je gorljivo objašnjavao zašto ne voli Carole Baskin. Gledateljima je slikovito dočarao sve načine na koje će je pokušati ubiti.

Zakonska zabrana

U jednom trenutku u studiju je bila i lutka koju je odjenuo kao Baskin i propucao ju je pištoljem. No, situacija se zakuhala kada se počeo družiti s Jeffom Loweom. Njegovu suradniku ponudio je jako malo novca da ubije njegovu suparnicu, a on se sakrio u hotel i sve potrošio na alkohol.

Lowe je u tome vidio priliku da Exotica potpuno isključi iz posla i zaštiti sebe od daljnjeg progona policije zbog raznih prijašnjih prijestupa, pa ga je snimao kako dogovara ubojstvo i Joe je završio u zatvoru. U to vrijeme napustio ga je i suprug John Finlay, a Maldonado je tragično preminuo. Uz njega je ostao novi suprug, Dillon Passage, koji je upoznao Exotica kada je imao 19 godina. Exotic je već godinu dana u zatvoru, a od bizarnog košmara koji je prikazan u dokumentarcu zanimljivije je samo ono što se otkrilo nakon toga. Osim optužbe za pokušaj ubojstva, dobio je i više godina za mučenje životinja. Otkriveno je, naime, da je nehumano postupao sa svojim tigrovima te ih nekoliko i usmrtio. Branio se da su bili bolesni i da je to bilo jedino rješenje te da ih je radije sam ubio nego dopustio veterinaru da ih uspava, ali nitko nije imao razumijevanja za njega i ono što se činilo kao nepotreban okrutni čin.

Osim tigrova i internetskog showa, Joe je u dokumentarcu kazao kako pokušava izgraditi glazbenu karijeru. Ipak, pravi izvođači pjesama za koje je snimao videa javili su se kasnije te potvrdili da je od njih naručio nekoliko pjesama za svoj internetski show, no nisu znali da će ih predstaviti kao svoje djelo.

Riječ je o Vinceu Johnsonu i Dannyju Clintonu, glazbenicima iz Washingtona. Istina je da se Carole Baskin na kraju ipak uspjela dokopati Exoticova ZOO-a, no mnogi su i nakon dokumentarca bili sumnjičavi zbog smrti njezina supruga. Šerif Chad Chronister potvrdio je da slučaj nije zaključen te da se još ne može sa sigurnošću utvrditi što se dogodilo s bogatim poduzetnikom. Chronister je tijekom proteklih mjeseci primao i do šest poziva dnevno od fanova dokumentarca koji su htjeli doznati što više detalja, pa je rekao kako će se uskoro ponovno početi baviti tim slučajem, koji je iznimno kompliciran te je teško pronaći uvjerljive dokaze koji bi potvrdili ili opovrgnuli teoriju da je Baskin bila umiješana u tragediju.

Njezino sklonište za velike mačke još posluje, i to kao neprofitna udruga. Nakon što je gledala dokumentarac, kazala je da nije zadovoljna kako su je prikazali, a da je odlučila u njemu sudjelovati jer je mislila da će redatelji razotkriti privatne zoološke vrtove koji zlostavljaju životinje. Također, jako ju je povrijedilo što je prikazana kao ekvivalent takvima iako se godinama bori za prava životinja te pokušava zakonski zabraniti posjedovanje divljih životinja.

Osim nje, ni Doc Antle nije presretan zbog toga kako su ga prikazali u dokumentarcu. Antle je inače jedan od najpoznatijih trenera životinja u Hollywoodu, surađivao je na brojnim filmovima koji nisu koristili kompjutorsku animaciju za životinje, a radio je i s Britney Spears. Tvrdi da je pogrešno prikazano da živi u braku s brojnim ženama te da su sve iz dokumentarca zapravo supruge njegova sina i djevojke njegovih unuka, a da on nije bio u vezi 20 godina, od smrti voljene žene koja je preminula od raka.

Nakon dokumentarca javio se i Exoticov bivši suprug John Finlay. Scene u kojima je sudjelovao bile su upečatljive i zbog toga što u njima ima samo nekoliko zubi. Otkrio je da je zaručen za ženu, da je popravio zube još za vrijeme snimanja dokumentarca, ali da redatelji te snimke nisu koristili u finalnoj verziji te da njegov brak s Exoticom nikada nije bio legalan. A Joe Exotic, rođen kao Joseph Schreibvogel, često se javlja iz zatvora.

Zbog dokumentarca je zapravo presretan jer je postao poznat, što mu je bila najveća životna želja. No u posljednjem pismu koje je prije nekoliko dana naslovio na svoje fanove i pristaše napisao je kako mu život iza rešetaka nije nimalo lak. “Tražim od predsjednika Trumpa da održi obećanje i ispravi ovu golemu pogrešku i napravi čudo”, piše Exotic i nastavlja: “Ovdje je svaki dan sve teže nadati se boljem. Bolestan sam i trebam infuziju svaka četiri tjedna, a od siječnja nisam primio nii jednu. Gubim na težini, imam rane koje ne zacjeljuju. Ako se to nastavi, bit ću mrtav za dva-tri mjeseca.”

Zaključio je pismo zamolivši sve da mu ne šalju informacije o suprugu Dillonu Passageu, koji mu se nije javio već neko vrijeme i koji, čini se, uživa u životu bez njega. Točno je da je dokumentarac prikazao protagoniste kao bizarnu skupinu ljudi koji se bave još bizarnijim hobijem.

Zarada od turizma

Točno je i da posjedovanje tigrova i ostalih velikih mačaka ima više veze s prividnim osjećajem moći nego ljubavi prema životinjama, a više nego zabrinjavajući je podatak da u Americi u zatočeništvu ima više tigrova nego u svijetu onih koji slobodno žive u divljini.

Riječ je o životinjama koje kao mladunčad oduzimaju majkama i zarađuju novac od turista koji se s njima fotografiraju. A kad odrastu i nisu više profitabilni, a teško ih je uzdržavati, zlostavljaju ih i naposljetku ubiju. Iako su se redatelji odlučili usredotočiti na Exotica i njegovu fascinantnu životnu priču te tigrove koristiti isključivo kao kulisu, mnogi su sretni što je zbog popularnosti dokumentarca ipak podignuta razina svijesti o tretmanu divljih životinja u zatočeništvu i što je samo pitanje vremena kada će biti izglasan novi zakon o posjedovanju, transportu i uzgoju velikih mačaka. •