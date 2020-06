Naša TV voditeljica skoro je upropastila vlastite zaruke, a sada uživa u braku sa sportašem

Voditeljica Antonija Blaće već je godinama neizostavno lice naše medijske scene. U fokus javnosti ova simpatična Šibenčanka dospjela je još 2004. godine kao natjecateljica prve sezone hrvatskog Big Brothera. Svojom neposrednošću već je tada osvojila naklonost publike i godinu dana poslije, u idućoj sezoni, preuzela je voditeljsku palicu realityja koji ju je proslavio. Jedno je vrijeme radila i kao radijska voditeljica, a iako je i u tim vodama odlično plivala, u javnosti je i dalje najpoznatija po brojnim televizijskim projektima kao što su 'Survivor', 'Fear Factor', 'X Factora Adria', 'Hrvatska traži zvijezdu', 'Tri, dva, jedan - kuhaj!', 'Zvijezde'.

Prije tri godine prvi je put stala i iza kamere te se okušala u ulozi producentice showa 'Života na vagi', a godinu dana poslije postala je kreativna producentica i voditeljica popularnog showa 'Gospodin Savršeni'. Osim na poslovnom planu, Antoniji ruže cvatu i na privatnom. Svog 'Gospodina Savršenog' pronašla je u bivšem vaterpolistu Hrvoju Brlečiću. Za njihovu romansu doznalo se u ljeto 2009. godine nedugo nakon što je Antonija prekinula dugogodišnju vezu s marketinškim stručnjakom Hrvojem Hrvatinom.

Dvije godine poslije pale su i zaruke, a iako je naposljetku sve prošlo u najboljem redu, Antonija je ne sluteći što će se tu večer dogoditi zamalo upropastila svoje zaruke. Hrvoje je, naime, u Beogradu, gdje je tada Antonija boravila zbog prijenosa emisija Big Brothera uživo, organizirao zabavu na brodu na koju je pozvao i nekoliko njihovih prijatelja među kojima je bio i njegov dobar prijatelj, vaterpolist Vanja Udovičić. Zbog brojnih poslovnih obveza i 'stiske' s vremenom Antonija mu je tada predložila da se zabave bez nje, no srećom, na inzistiranje svog tadašnjeg dečka, ipak je stigla na dogovorenu lokaciju. Veselo društvo uživalo je u laganoj vožnji rijekom, a mirnu večer iznenada su prekinuli trubači.

No iznenađenjima tu nije bio kraj. Već u idućem trenu s mosta je spušten transparent na kojem je pisalo 'Budi moj jedini porok' dok je Hrvoje ispred nje klečao držeći u ruci zlatni Cartierov prsten. Bračne zavjete Antonija i Hrvoje izmijenili su u lipnju 2015. godine na Gornjem Gradu u Crkvi svetog Marka. Antonija je ispred 200-tinjak uzvanika blistala u vjenčanici modnog dvojca Envy Room, a među gostima bilo je i poznatih lica pa su tako s mladencima do ranih jutarnjih sati slavili i naša proslavljena skijašica i dugogodišnja Hrvojeva prijateljica Janica Kostelić koja mu je bila i vjenčana kuma, scenarist i voditelj Joško Lokas, te RTL-ova voditeljica Marijana Batinić.

- Brak je onaj pozitivni mrak, a ne mrkli mrak. Volim taj osjećaj doma, utočišta, sigurnosti. Iako, naravno, imala sam taj osjećaj i prije, ali slađe je reći 'suprug' nego 'dečko'. Puno slađe - komentirala je svojedobno voditeljica RTL televizije. O braku, ali i suprugu Hrvoju Antonija je nedavno progovorila i u intervjuu za Ekran Večernjeg lista. - Kao i u početku, tako i danas - Hrvoje me osvaja humorom i nevjerojatnom količinom strpljenja za mene, moj posao. Nitko me ne može oraspoložiti kao on kad sam u komi. Jednom rečenicom vrati me na noge. Sve pritiske uz njega puno lakše podnosim - kazala je Antonija koja nam je otkrila i u čemu je tajna dugih i stabilnih partnerskih odnosa.

- U poštovanju. Iz nedostatka poštovanja izviru svi problemi u odnosima. Svim, ne samo partnerskim. Respekt prema drugom biću, uvažavanje da nismo svi isti. Kad je riječ o parovima, čini mi se da je najvažnije da partneri razgovaraju jedan s drugim, a ne jedan protiv drugoga. Ego se zavuče u te razgovore pa na kraju shvatiš da razgovaraš samo da bi dokazao svoje, a ne da bi razumio onog drugog - istaknula je Blaće. Podjele posla u njihovom odnosu gotovo da i nema. Zajedno obavljaju što je god moguće, no borba, priznaje nam Antonija, naposljetku uvijek bude oko kuhanja. - Ovako vam je to kod nas: oboje znamo kuhati, ali borimo se tko neće kuhati - kaže kroz smijeh voditeljica koja se točno u ovo vrijeme prošle godine preselila sa suprugom i njihovim psom Bigijem u novi dom. Nakon deset godina podstanarskog života Antonija i Hrvoje ostvarili su veliku želju i konačno kupili stan u centru Zagreba koji je njihova oaza mira i sklonište od pritisaka izvanjskog svijeta s kojima se svi svakodnevno susrećemo.

- U proteklih 15-ak godina čini mi se da se uistinu pretjeralo s očekivanjima od jednog običnog čovjeka. Uspjeh, privatni, ali i poslovni, sreća, budi opušten, ali budi odgovoran, izbori se za sebe, postavi se, istakni se, budi poseban, rodi djecu, cijepi dijete, ne cijepi, kupi stan, putuj, pleši, prati modu, jedi domaće, a ne iz dućana, trči, izađi s frendicama, girlpower... Jedno normalno ljudsko biće ne da ne može ispuniti sva ta očekivanja, nego lagano pada u depresiju dan za danom jer se u ovim okolnostima čovjek stalno osjeća neadekvatno. Nedoraslo. Neuspješno. A u Hrvatskoj, s obzirom na to da znamo koliko je nesređena, ta je bol još teža - zaključuje Blaće.