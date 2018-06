Anezi otkrila što joj je bilo najteže u kući i koji su joj stanari najdraži

Alena Nezirević-Anezi, jedna od najzanimljivijih stanarki ovogodišnjeg izdanja Big Brothera, održala je obećanje fanovima i pokrenula VLOG na kojem će, kako je rekla, analizirati i odgovarati na pitanja. U prvom izdanju odgovorila je na 54 pitanja koja su joj postavljali fanovi na društvenim mrežama. Naravno, najviše pitanja bilo je o njenom odnosu s Lukom i Bogom.

- Najteže mi je bilo kad me Luka Rok vrijeđao, jer to ne očekuješ od osobe koja ti je draga. Dosta sam se suzdržala, s obzirom na njegove izjave i divim se sama sebi zbog toga. Na kraju me tražio damu oprostim, i to sam i napravila - kazala je Anezi i dodala kako nema više simapatije prema Luki. Bogo joj je drag, no ne vidi se u vezama jer smatra kako se u vezi čovjek treba potpuno dati.

[video: 25243 / ]

- Nije istina da se Lucija i ja nismo mogli složiti od početka. Naš sukob počeo je nakon tri tjedna. Lucija je govorila kako svi glume, a u stvari mi se činilo da ona glumi. Onda me pitala je li moje analiziranje vrlina ili mana. Rekla sam joj da mi je to u vanjskom svijetu vrlina, a ona je odgovorila kako to njoj ne smeta. No, onda je na javnim nominacijama rekla kako joj smeta moje analiziranje, i tu su počele naše svađe. Prvo govori jedno a onda drugo. Ona je dušu dala za ovakve vrste showova - rekla je Anezi.

Iskustvo u Big Brotheru koristilo joj je da se predstavi javnosti i da se prije sazna za njenu karijeru. Fanovi su je pitali i je li razmišljala o tome da, s obzirom na elokvenciju jednog dana zamijeni Antoniju Blaće.

- Antoniju ne može nitko zamijeniti, a što se tiče voditeljskog posla - zašto ne. Sve vezano za show business nije mi strano - rekla je Anezi i dodala kako bi se definitivno vratila u Big Brother kuću, a dva najdraža stanara su joj Luka Rok i Bogo.

Govoreći o intimnim detaljima u BB kući Anezi se prisjetila i kako je njen krevet točno gledao na tuš kabinu, pa je mogla vidjeti stanare dok se tuširaju.

- Orky je pobjednik Big Brothera u još jednoj kategoriji - odgovorila je Anezi na pitanje tko od stanara ima najveći penis.